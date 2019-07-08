外交部：美国极限施压是伊核问题危机根源

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

全文如下：

问：伊朗昨天宣布将缓慢突破2015年伊核问题全面协议规定的浓缩铀丰度上限。法国、英国、德国已就此表达关切，美国总统特朗普警告伊朗要“小心点”。中方是否也对伊朗昨天的声明表示关切？

答：中方对伊方宣布进一步减少履行伊核问题全面协议承诺感到遗憾。确保全面协议得到完整、有效执行，既是安理会决议的要求，也是解决伊核问题、缓解紧张局势的唯一现实、有效途径。我们呼吁有关各方都能从大局和长远出发，保持克制，支持通过联委会机制对话解决相关问题，为继续维护和执行全面协议创造条件。

我想强调的是，美方对伊朗奉行极限施压是伊核问题出现危机的根源。美方不仅单方面退出协议，还通过单边制裁和长臂管辖为伊朗及其他方面履行协议制造越来越多的障碍。事实证明，单边霸凌行径已成为日益恶化的“肿瘤”，正在全球范围内制造更多的问题和更大的危机。国际社会必须坚持多边主义，恪守以国际法为基础的国际秩序，通过平等对话寻求有关问题的政治外交解决。

问：据报道，7日，非洲联盟特别峰会在尼日尔举行，宣布正式启动非洲大陆自贸区。中方对此有何评论？

答：作为非洲国家的好朋友、好伙伴、好兄弟，中方热烈祝贺非洲大陆自贸区建设正式启动。这是非洲经济一体化进程的重要里程碑，充分体现了非洲国家联合自强、团结振兴的强烈意愿和坚定决心，对非洲经济社会发展具有重大而深远的意义。在当前国际形势不稳定、不确定因素明显上升的背景下，启动非洲大陆自贸区建设，也为维护多边主义和自由贸易、建设开放型世界经济注入了强劲动力。

近10年来，中国一直是非洲最大的贸易伙伴，在设施联通、贸易便利、产业促进等方面积极采取行动，坚定支持非洲联合自强和自贸区建设。非洲自贸区正式启动为中非合作开辟新的前景。中方愿继续同非方共同努力，全面深入落实中非合作论坛北京峰会成果，将中非共建“一带一路”同非洲自贸区建设紧密对接，实现更多的早期收获，为非洲加强互联互通、改善营商环境、提升贸易水平提供更多的支持。

问：近日，美国主流媒体报道了美国国立卫生研究院、联邦调查局无端调查安德森癌症中心华裔终身教授吴息凤并迫其辞职事，指出美方有关做法意在阻挠中美人文交流与科技合作，这样做有损美国自身利益。请问中方对此有何评论？

答：近年来，美国一些人和机构抱着遏制打压中国发展的零和思维和险恶目的，罗织“从事间谍活动”等荒谬借口，对中国在美学生学者、科技人员和华裔科学家进行无端指责和骚扰，制造了不少“冤假错案”，严重干扰了两国人文交流与科技合作。美国越来越多的高校、智库和各界人士对美方的错误做法表示质疑、批评。美主流媒体在上述报道中也指出，美方的有关做法毫无事实根据，是在偏执和歧视的道路上采取的危险举措，终将损害美国自身的利益与形象。

在21世纪的今天，国际合作是科技发展的必然要求，人文交流是无法阻挡的时代潮流。中美人文交流对增进两国人民相互理解认知、推动中美关系稳定发展意义重大，符合两国的根本利益。妄图通过收紧人文交流遏制中国发展荒谬至极，只会搬起石头砸自己的脚。

近日，习近平主席同特朗普总统在大阪会晤时再次谈及两国人文交流，强调中方希望美方公平对待中国留学生，保持两国人民的正常交流。特朗普总统作出积极表态，表示他一直欢迎中国留学生赴美国留学。两国元首达成的重要共识，为深化中美人文领域的交流合作指明了方向。

我们希望美方正确看待中国发展和中美关系，停止限制打压两国人文交流的错误做法，同中方相向而行，认真落实两国元首重要共识，维护和加强两国人文领域的交流合作，为共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系打下坚实的民意和社会基础。

问：国际信用评级机构穆迪日前对香港的“主权”评级发表了最新展望，提到北京对香港50年不变的承诺过渡期会在2047年结束，随着时间推移，香港过去获得的政治经济独立性，以及相对于中国大陆的竞争优势可能面临失去的风险，导致香港体制、实力受到削弱，跟中国大陆的评级差距缩小。请问发言人对这样的评价有何看法？

答：首先我想提醒你关注的是，香港特区行政长官林郑月娥7月1日出席香港特别行政区成立22周年酒会致辞时，介绍了香港回归22年来，在“一国两制”下发挥“背靠祖国、面向世界”的独特优势、保持繁荣稳定的基本情况。我建议你再去查询一下当时林郑月娥行政长官的致辞。

我这里想强调的是，香港回归祖国22年来，中央政府始终严格按照宪法和基本法办事，坚定不移地贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，取得了举世公认的成功。香港持续保持繁荣稳定，经济总量较回归时翻了一番，连续20多年被评为全球最自由的经济体，营商环境和国际竞争力得到国际社会的广泛认可。当前，香港正迎来进一步融入国家发展大局、获得增长新动力的难得机遇，国际社会对港合作的积极性也在进一步增强。我们对香港的未来充满信心。

问：第一个问题，美国总统特朗普说，中方希望达成协议的压力比美方大，中国要支付关税，所以就使货币贬值，中方对此有何回应？第二个问题，瑞典法庭拒绝引渡“红通”人员乔建军回中国，他的律师说，法庭是因为看到香港近日发生的游行示威而作出的决定，中方有何回应？

答：我先回答你第二个问题。关于乔建军案，此前是路透社问过，我已经作过回答。至于瑞典的法院为什么要作出上述裁定，我想你应该去问问瑞典方面，看看他们怎么解释。就中方而言，我看不出乔建军案同香港发生的游行有什么关系。

这里我还可以再补充几句。乔建军是国际刑警组织发布红色通缉令的职务犯罪嫌疑人，美国、瑞典等多个国家和地区都对其进行了刑事调查、起诉，或是冻结、没收其资产。中国与瑞典正就引渡乔建军开展合作，希望瑞典政府和瑞典最高法院能正视乔建军的犯罪事实，尽快将乔建军引渡回中国接受法律制裁，不做犯罪分子的避罪天堂，维护公平正义和法治尊严。

关于中美经贸问题，我们已经多次说过，中美两国元首大阪会晤期间达成共识，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方也同意不再向中国产品加征新的关税，中美两国经贸团队将就具体问题进行讨论。据我了解，双方团队一直保持着沟通。

至于所谓中方比美方更需要达成协议，我不知道此话从何而来？如果美方不需要协议的话，为何同中方进行了11轮磋商，现在又同中方重启磋商？我想说的是，打贸易战损人害己，在平等协商、互惠互利基础上解决贸易摩擦，符合双方利益，也是国际社会的共同期待。

至于你提到的汇率问题，我上周也回答过，美国财政部发表的报告没有将中国列为汇率操纵国。中方也多次重申不会搞竞争性的货币贬值，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动，中方绝无此意。

问：中方是否会停止进口伊朗石油？伊朗近来采取的一系列措施是否会影响中伊之间的贸易合作？

答：包括中国在内的国际社会同伊朗在国际法框架内开展的正常能源合作合理、合法，理应得到尊重和保护。我们一贯反对单边制裁和所谓“长臂管辖”，也会坚定地捍卫自身的合法正当权益。

(责编：刘洁妍、杨牧)