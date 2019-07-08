巴基斯坦宣布逮捕“基地”组织主要资助者

人民网讯 据来自巴基斯坦的消息，“基地”组织主要资助者已被巴基斯坦安全机构逮捕，目前案件正进一步审理中。
巴基斯坦安全机构7日宣布，“基地”组织主要资助者已被逮捕，案件正进一步审理中。也门官方通讯社—萨巴通讯社报道称，该资助者是巴基斯坦安全机构6日晚间在该国西北部开伯尔-普什图省省会白沙瓦执行安全行动时被逮捕的。报道引用巴基斯坦联邦调查局权威人士的话称，“近几个月来，我们发现名为‘休曼·库赛尔国际’组织的多个账号有大量资金流入，而这些资金就是为了资助‘基地’组织”，于是，白沙瓦反恐机构突袭了‘休曼·库赛尔国际’组织办事处，逮捕了办事处负责人和另外3人。（安国章）
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】