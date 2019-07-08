巴基斯坦宣布逮捕“基地”组织主要资助者

人民网讯 据来自巴基斯坦的消息，“基地”组织主要资助者已被巴基斯坦安全机构逮捕，目前案件正进一步审理中。

巴基斯坦安全机构7日宣布，“基地”组织主要资助者已被逮捕，案件正进一步审理中。也门官方通讯社—萨巴通讯社报道称，该资助者是巴基斯坦安全机构6日晚间在该国西北部开伯尔-普什图省省会白沙瓦执行安全行动时被逮捕的。报道引用巴基斯坦联邦调查局权威人士的话称，“近几个月来，我们发现名为‘休曼·库赛尔国际’组织的多个账号有大量资金流入，而这些资金就是为了资助‘基地’组织”，于是，白沙瓦反恐机构突袭了‘休曼·库赛尔国际’组织办事处，逮捕了办事处负责人和另外3人。（安国章）

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