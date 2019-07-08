魏凤和会见第四届加勒比南太高级防务论坛各国代表

新华社北京7月8日电（记者梅常伟）国务委员兼国防部长魏凤和8日在京集体会见来华出席第四届加勒比和南太平洋国家高级防务论坛的各国代表。

魏凤和说，中国与加勒比国家和太平洋岛国友谊源远流长。中国军队愿与各国军队一道，进一步增进互信、巩固友谊，从反恐、维和、救灾等非传统安全领域入手，深化“一带一路”框架下交流合作，共同构建人类命运共同体，更好造福各国人民。

圭亚那国防军参谋长韦斯特作为外方代表发言。他表示，愿与中国和中国军队加强交流合作，共同维护地区和世界和平稳定。

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