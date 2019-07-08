法国总统府藏品频繁失窃 至今超过千件

人民网讯 据法国媒体报道，法国国家造型艺术中心7月6日提交的最新报告显示，总统府爱丽舍宫七件艺术品失窃，包括木制、陶制、铜制雕塑等。
法国《巴黎人报》报道说，法国当局早已发现数以千计的国有资产从总统府、总理府、国民议会、参议院、使领馆等地“不翼而飞”。
法国国家审计法院发布相关报告后，法国于1997年成立国家艺术收藏委员会，对此进行专门管理。根据该委员会统计，相关失窃物品超过五万件，单在爱丽舍宫失窃的物品就有上千件，其中很大一部分物品被认为难以找回。
法国国家艺术收藏委员会主席瓦基亚表示，很多艺术品已经失窃多年，却得不到警方的重视，“因为他们更关注那些价值巨大的物品和案件。”（老任）
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