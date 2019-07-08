印度北部发生交通事故至少27人丧生

新华社新德里7月8日电 印度北方邦阿格拉市附近8日发生一起交通事故，造成至少27人死亡、多人受伤。

据当地政府确认，当天早间，一辆由北方邦首府勒克瑙驶往德里的巴士在北方邦阿格拉市附近坠入一条水渠，造成至少27人死亡。

印度媒体报道说，该水渠距离地面超过15米，事发时巴士内载有约50名乘客。事发后，当地警方立即赶赴现场进行救援，目前伤者均已被送往附近医院。初步调查认定，超载是发生翻车事故的主要原因。

北方邦首席部长约吉·阿迪蒂亚纳特对遇难者表达哀悼，并责令该地区有关部门向受伤者提供所有可能的医疗帮助。北方邦交通部门表示将向每名死者的家人发放5万卢比（约合5000元人民币）的抚慰金。

因道路状况恶劣以及驾驶员超速、超载等违规操作，印度交通事故频发。据不完全统计，印度每年有约15万人死于交通事故。

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