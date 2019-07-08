委内瑞拉政府将与反对派在本周重启对话

人民网加拉加斯7月7日电 （记者 张卫中）委内瑞拉通讯、旅游和文化事务副总统罗德里格斯今天宣布，委内瑞拉政府代表将在本周内与反对派代表在巴巴多斯举行新一轮对话，寻求解决委内瑞拉当前危机。
罗德里格斯向外界透露，此轮对话是在挪威斡旋下进行的。他表示，希望通过和平对话，巩固和平及民族谅解的努力能够取得成果。
反对派方面，全国代表大会（委内瑞拉议会）主席瓜伊多也确认了这一消息，表示反对派将派员参加此轮对话。
委内瑞拉政府与反对派曾于5月16日在奥斯陆举行首次“秘密会晤”，寻求和平解决国内政治冲突的方法。5月25日，委政府代表及反对派又在奥斯陆进行了第二轮对话，但没有取得实质性成果。
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