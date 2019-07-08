两次强震接连袭击美国加州 给全美民众敲响警钟

人民网讯 据美国中文网综合报道，当地时间5日晚，南加州发生7.1级强震，这是加州近20年来遭遇的最强地震，拉斯维加斯远至墨西哥都有震感，目前为止并未有人员遇难报告，但有多处火情和人员受伤。此前一天，加州刚刚经历了一场6.4级地震。
加州州长纽森（Gavin Newsom）6日在新闻发布会上表示，加州政府对地震灾害损失并未恶化表示宽慰。纽森还说，政府必须加强警报系统和建筑标准，居民应确保他们知道如何在地震中保护自己。“坦率地说，这对加州和其他地区和来说是一个警钟”，纽瑟说，“这两次地震应该让全美民众清醒起来”。
据美联社报道，加州官员们和民众担心在未来几天甚至几个月内可能会发生多次重大余震。（老任）
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外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】