卡萨布兰卡国际高校戏剧节在摩洛哥闭幕

新华社拉巴特7月7日电 为期6天的第31届卡萨布兰卡国际高校戏剧节7日在摩洛哥最大城市卡萨布兰卡闭幕。
卡萨布兰卡国际高校戏剧节由卡萨布兰卡哈桑二世大学文学与人文科学学院主办，每年举办一次。本届戏剧节以“戏剧与变化”为主题，由法国担任主宾国，并邀请来自德国、意大利、乌克兰、美国、韩国等国的戏剧院校师生参加。
上海戏剧学院也应邀参加了本届戏剧节，并在4日晚表演了作品《白蛇》，该剧以现代戏剧表现手法讲述了一段中国传统爱情故事，深深打动了到场观众。
卡萨布兰卡国际高校戏剧节主席、哈桑二世大学文学与人文科学学院院长阿卜杜勒-卡德尔·戈内盖说，希望能与上海戏剧学院建立更为深入长久的合作机制，共同创作戏剧作品，让更多摩中两国观众感受两国戏剧的魅力。
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】