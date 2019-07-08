新华社美国大西洋镇7月8日电 通讯：天灾“税祸”让美国农民夏长时节忧心忡忡

新华社记者杨士龙 长远 张墨成

夏长时节，美国中西部艾奥瓦州大西洋镇农场主比尔·佩雷特家的玉米苗刚刚过膝，大豆苗才到脚踝。

“正常情况下，它能长到我肩膀这么高了，”71岁的佩雷特站在玉米田边上，边说边比划，“（春播以来）雨水太多，一直特别潮湿阴冷，严重影响了玉米和大豆生长。”

老人说话的当儿，天空中突然乌云密布。“黑云压城城欲摧”，一场豪雨迫在眉睫。

“我们能及时播种已经很幸运了，很多州因为多雨不得不将播种时间一推再推，”家中五世为农的佩雷特说，“到年底肯定有很多农民日子很难捱。”

美国农业部数据显示，由于今春以来气候极其潮湿，美国玉米和大豆种植面积创历史新低。

春生夏长，秋收冬藏。播种迟，出苗晚，夏长不长，这对业已遭受关税冲击的美国农民而言，不啻雪上加霜。

“因为生长季节较短，所以（大豆、玉米）收成肯定不如往常。” 艾奥瓦州金伯利农场公司总裁里克·金伯利告诉记者。

天灾之外，自美国单方面挑起与中国等贸易伙伴的经贸摩擦以来，美国农产品出口量骤降，价格剧跌。天灾“税祸”双重压力下，美国农民日益担忧入不敷出。

美国农业部长桑尼·珀杜最近在美国有线电视新闻网播出的采访节目中说，美国农民是中美经贸摩擦的受害者之一，他已告诉美国总统特朗普，“不能用爱国主义来买单”。

美国官方数据显示，过去10年，中国平均每年采购113亿美元美国大豆。2018年，美国对中国的大豆出口总额为31亿美元，比2017年下降了近75%。

美国《政治报》网站报道说，自2013年以来，美国农民净收入减少一半。今年美国农民预计将背负近4270亿美元债务，为20世纪80年代美国农业危机以来的最高纪录。2019年前三个月，美国农业贷款违约率达到7年来最高水平。

美国农会联合会的报告显示，许多美国农民已难以偿还债务，中西部农场破产案例自去年以来大幅增加。

金伯利此前接受新华社记者采访时表示，由于今年市场不兴，美国农民尤其是豆农将“不得不设法控制经营成本和日常生活开支”，准备过紧日子。他表示，如果贸易紧张局势再持续一两年，很难想象美国农业会受到怎样巨大的影响。

继去年向农民提供120亿美元援助后，美国农业部5月又宣布计划向农民提供最高达160亿美元援助。但美农业协会方面代表、国会议员和农民纷纷表示，“政府支票不能替代失去的市场”。

“补贴带来了些许安慰，但失去原本的贸易机会让我们很受伤，”佩雷特说，“我们或许可以找到一些小的替代市场，但不可能再找到一个像中国这么大的市场。”

美国农民期盼充足的阳光，更期盼美国能和中国等主要贸易伙伴尽快达成贸易协议。

6月底，中美两国元首在日本大阪举行会晤并达成重要共识，双方同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。这让佩雷特等人看到了希望。

佩雷特表示，尽管目前还不清楚经贸摩擦何时能彻底终结，但“哪怕有一点进步，也好过原地踏步”。他呼吁双方“多看合作的大局，而不是细小分歧”，通过合作更快地解决两国之间的问题，实现共赢。（参与记者： 王迎）

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