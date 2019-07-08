印度新德里水荒生乱象 民众斗殴和帮派犯罪丛生

印度首都今年夏天经历罕见旱情，高温少雨。新德里地区供水紧张，贫民区居民苦不堪言，因水而生的帮派犯罪和民众斗殴呈现上升趋势。

印度总理纳伦德拉·莫迪本周公开呼吁大规模节水。

【贫富差】

今年6月是新德里26年来排名第二的最干旱月份。6月10日气温48摄氏度，成为有记录以来当月最高气温。7月季风带来的降水比以往迟到一周，而且降水量不大。

德里地区有2000万人。路透社报道，经历严重旱情，居民用水显现贫富差距。

在德里中区，政府雇员、议员和企业中高层职员的居住区，市政管线供水几乎不受影响，每户每月水费大约10至15美元。在老城区的贫民窟或郊外的破旧公寓楼，居民用水只能依靠水罐车，供应紧张，价格飙升。

印度一些水资源专家近年警告，水库面临干涸，地下水位不断下降。但是，印度政府发起大规模节水运动是首次。

电信企业销售员阿马尔·纳特·舒克拉一家五口住在德里南郊一栋违建楼内。他告诉路透社记者，700卢比（约合10美元）才能买一车水，大约2000升，维持全家一周生活。一年前，两车水只需500卢比，水价飙升40%，迫使他把用水量减少一半。

至于饮用水，新德里大多数中产阶层家庭要么使用净水器，要么购买知名企业出品的桶装水。欧睿国际咨询公司调查显示，2012至2017年，印度桶装水销量增长三倍。

一些小厂生产的饮用水卫生不达标，致使低收入阶层民众因饮水不洁而生病。46岁居民迪利普·库马尔·卡马特说：“医生让我只买瓶装水，而且是那些大型、知名企业的水。”

【水纷争】

在首都地区，政府和军队所在地人均每天供水375升，而其他地区居民人均只有40升。供水由市政府下辖的水务部门分管，由水井和水车供应。

市政府水务部门共有1033辆水车，远远不能满足城市居民的用水需求，而数以百计私人水车今年夏季非法运营。不过，政府不了解私人水车的具体数字。一些居民说，部分私人运营商与当地帮派和政客联手，控制部分水井。那些帮派掌握私人运水车，非法营运。

政府报告显示，德里地区大部分私人水车运营商要么涉嫌非法采集临近枯竭的地下水，要么涉嫌盗取政府储备水。德里水务部门近一半供水要么经由里应外合遭窃取，要么因管道泄漏白白浪费。

缺水在德里西北方向的地区更为严峻。当地村镇由于临近一个垃圾填埋场，地表和地下水资源遭污染，毒性大，不能饮用，居民只能排长队等待政府水车每日供应一次水。

一名当地警官告诉路透社记者，“由于取水触发的斗殴自5月起上升，这些水纠纷现在占每天报案数量的一半”，3人去年因这类纷争丧生。

英国“水援助组织”调查发现，印度大约1.63亿人、即总人口的12%不能在居所附近获得清洁用水。

德里官员寄希望于流经市内的亚穆纳河，宣称打算在上游修建三座堤坝，帮助首都克服水荒。中央水资源委员会官员S·K·哈尔达说，筑坝预期耗时3至4年。

“水援助组织”主管V·K·马达范认定，印度对地下水的依赖和疏于维护蓄水层加剧水荒，而公众用水观念陈旧让缺水状况雪上加霜。他说，不论私人住户，还是工业用户大都直接采水，水资源再利用和循环用水在印度“几乎是天方夜谭”。

在他看来，考虑土地配置、居民安置和环境恢复因素，政府雄心勃勃的筑坝计划时间表难以实现。（田野）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)