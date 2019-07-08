纽约和促会举办庆祝中美建交40周年图片展

人民网纽约7月6日电 （记者李晓宏）由纽约中国和平统一促进会主办的中美建交40周年酒会暨图片展6日在纽约举行，60幅珍贵照片，穿越时空，讲述中美关系砥砺前行40年的历史故事，展示两国各领域交流合作的成果，吸引了当地民众的关注。中国驻纽约总领事黄屏、著名咨询公司麦肯锡(McKinsey & Company)前高级合伙人彼得·沃克(Peter Walker)、耶什瓦大学黄河教授、Premier Event Management经纪人公司总裁查尔斯·沙利文等各界代表200余人出席了庆祝活动。

图为6日在纽约举办的中美建交40周年酒会暨图片展上，中国驻纽约总领事黄屏（右）与著名咨询公司麦肯锡(McKinsey & Company)前高级合伙人彼得·沃克(Peter Walker)在交谈。 李晓宏摄

黄屏在致辞中回顾了中美领导人对恢复两国正常关系的远见卓识及收获的丰硕成果。他说，中国领导人邓小平1979年对美国进行了开创性访问，指出中美关系的建立必将对全球和平、稳定与安全产生深刻而积极的影响。支持这一观点的卡特总统表示，中美关系正常化将促进亚洲和世界和平事业，一个强大、稳定的中国符合美国的利益，一个强大、自信的美国也符合中国的利益。

黄屏说，40年来，中美领导人的决定和远见引领着两国关系克服困难和挑战，在和平互利的道路上砥砺前行，取得了历史性发展。与建交之初相比，中美贸易额从不足25亿美元增长到6335亿美元，双向投资从几乎为零到累计超过2300亿美元，人员往来从每年仅几千人激增到530多万人，中国在美学生学者近40万人。两国人文交流早已超越乒乓外交范畴，双方各种演出互访、文物展览等活动丰富多彩，近日，费城交响乐团第12次赴华巡演即圆满收官。

黄屏强调，除了双边各领域交流合作不断深化，中美两国在诸多全球性挑战、地区热点等重大国际问题上的携手合作，也为世界和平、稳定与发展做出了重要贡献。40年风雨历程充分表明，中美两国合则两利，斗则俱伤。双方关系发展得好，可以造福两国人民和各国人民；双方冲突对抗则只会双输，没有赢家。

“当前中美关系正处于重要关键阶段。”黄屏指出，3天前，美国百名专家学者及政商界人士，包括哈佛大学傅高义教授和麻省理工学院傅泰林教授，在美国媒体上发表一封致总统特朗普及美国会议员的联名公开信，认为敌视中国的做法或将孤立美国，对美国无益，呼吁继续与中国接触。3周前，纽约参议院通过一项决议，将10月1日定为中国日，并将10月的第一周定为中美文化遗产周。过去3个月，耶鲁、哥伦比亚、康奈尔、麻省理工等大学发表声明，支持建立开放、公平的国际合作环境，重申致力于促进中美正常交流。这些声音折射了美国各界希望保持与中国携手前进的愿景。今天与会各界参与庆祝活动的热情同样证明，一个良好的中美关系是两国人民的共同愿望。

“对中美两国来说，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。”黄屏表示，中美两国元首一直指引着两国关系的发展方向，从去年底阿根廷会晤，到近期大阪会晤，都向国际社会发出了中美致力于加强沟通合作的积极信号，为两国关系未来发展规划了方向。现在双方需加紧合作，落实好两国元首达成的共识。

黄屏说，广大华人华侨是中美两国的天然桥梁，是中美关系发展的见证者、参与者和受益者，希望大家在中美关系困难时刻，继续发挥自身影响，促进两国交流与合作，为推动中美关系健康稳定发展贡献正能量。

彼得·沃克致辞中说，过去15年里，自己曾往返中国80余次，大大加深了对中国的了解和认识。中美两国历史文化不同，思维方式不同，美国人理性思维以二元逻辑为基础，非输既赢的对立观念强烈，在美国，最令人沮丧的话是“loser（失败者）”。中国传统的理性思维是一种多元逻辑，强调和而不同，这种区别造成中西方文化的巨大差异。因此，在当前中美面临一些新挑战的情况下，双方更应努力加强沟通、化解分歧，探索新的合作模式，实现长期建设性发展。

纽约中国和平统一促进会会长马粤致辞表示，中美两国人民的长远利益是一致的，两国增进人民福祉、维护世界和平的意愿是一致的，相信中美关系一定能迎来更好的未来。

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