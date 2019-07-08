伊朗或着手提高浓缩铀丰度至5% 远低于武器级别

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊的高级顾问暗示，伊朗方面可能着手将浓缩铀丰度提高至5%。

另一方面，伊朗澄清有关伊方在海湾水域扣押一艘悬挂英国旗帜油轮的传言，指认社交媒体“捏造”。

【突破限制】

哈梅内伊的官方网站5日刊载一篇访谈文章。哈梅内伊的高级顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚提在访谈中说，伊朗可能将浓缩铀丰度提高至5%。

“浓缩铀丰度将依照我们和平活动的需要加以提高，”韦拉亚提说，“对布什尔核反应堆而言，我们需要5%的丰度，这完全是（出于）一个和平目标。”

伊朗2015年7月与美国等六国签署伊朗核问题全面协议，换取国际社会解除对它的制裁。依据协议，伊朗可制备的浓缩铀丰度限制在3.67%以下，远低于武器级浓缩铀需要达到的90%以上丰度。

布什尔核电站是伊朗首座核电站，也是中东地区第一座核电站。这座核电站上世纪70年代由德国承建，后在美国干预下停工。1995年，俄罗斯接手这一项目。2013年9月，伊朗方面正式从俄方接管核电站。

美国单方面退出伊核协议一周年后，伊朗总统哈桑·鲁哈尼今年5月宣布中止履行协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。同时，伊朗拟在60天内与伊核协议其他签署国磋商伊方权益；若诉求在7月7日前得不到满足，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。

韦拉亚提说，美方直接退出伊核协议，欧洲人则“间接违反”这份协议，“如果他们违反得更多，我们将予以相应回应”。

【斥“假消息”】

伊朗官员威胁扣留英国油轮的第二天、即6日，社交媒体“推特”出现悬挂英国旗帜的超级油轮“太平洋航行者”号在海湾水域停船消息。

伊朗伊斯兰共和国广播局随后以不愿意公开姓名的消息人士为来源报道，有关伊朗在海湾扣留一艘英国油轮的消息系“捏造”。

协调英方船只在海湾航行的“英国海上贸易行动”官员告诉路透社记者，“太平洋航行者”号6日凌晨在海湾一度停船，是应下一个港口要求调整抵达时间，系“例行程序”，已经起航前行。

按照这名官员的说法，“英国海上贸易行动”与“太平洋航行者”号保持联络，油轮当前“安全、良好”。

英国海外领地直布罗陀执法机构4日在英国海军协助下扣押载有伊朗原油的“格蕾丝一号”油轮，指认它违反欧洲联盟针对叙利亚的制裁法令，向叙利亚运送原油。伊方表达强烈不满。伊朗确定国家利益委员会秘书长穆赫辛·雷扎伊5日说，如果“格蕾丝一号”无法立即获释，伊方应当考虑扣押一艘英国油轮，以示回应。（闫洁）（新华社专特稿）

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