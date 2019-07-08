美方否认阿富汗撤军时间表 塔利班要美军抓紧撤

美国与阿富汗塔利班最新一轮谈判继续在卡塔尔首都多哈举行。美方代表团成员5日肯定谈判进展，称美方力图与塔利班达成全面和平协议，但“绝对没有”提议设定18个月撤军期限。

美联社以不愿意公开姓名的美方代表为来源报道，会谈“有成果”，但美方“绝对没有”提议以18个月作为美国从阿富汗撤军的期限。

消息人士先前说，美方与塔利班谈判分歧点之一是撤军时间，塔利班希望美军3至5个月内撤军，而美方声称撤军需要18个月至两年时间。

塔利班在多哈设有政治办事处。去年10月以来，美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德在多哈与塔利班方面举行多轮谈判。

双方代表上月29日在多哈举行第七轮谈判，涉及4项议题：反恐承诺、外国军队撤出、阿富汗内部对话和永久停火。

美军现有大约1.4万名士兵驻扎在阿富汗。多家媒体报道，美国总统唐纳德·特朗普打算撤出大约一半驻阿美军。

阿富汗内部对话定于7日在多哈举行，塔利班同意参加。

长期以来，塔利班视阿富汗政府为美方“傀儡”，拒绝与阿富汗政府直接对话。塔利班现在同意与阿富汗政府官员等人士对话，但仅认同他们的“个人身份”。（陈立希）【新华社微特稿】

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