斯里兰卡总统：反对与美国签军事协议 因损害主权

斯里兰卡总统迈特里帕拉·西里塞纳6日说，他不会准许斯里兰卡政府与美国签署一份军事协议，继而允许美军自由出入斯里兰卡港口。

西里塞纳当天在斯里兰卡南部举行的一场公共集会上声明，反对斯美两国正在磋商起草、着眼强化两国军事关系的“部队地位协定”，说只要他当政，就不会有与斯里兰卡国家利益相悖的双边协定。

“我不会准许任何损害我们独立和主权的协定，”他说，“一些正在讨论的协定对我们的国家不利。”

西里塞纳告诉集会者，他不会准许“部队地位协定”，“一些外国军队想把斯里兰卡作为他们的基地之一，我不会允许他们进入我们的国家、挑战我们的主权”。（闫洁）【新华社微特稿】

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