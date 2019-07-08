关键“引擎”平稳运行（中国经济纵深谈④）

5G来了！

6月6日，工信部向四家企业发放5G牌照；6月25日，中国移动宣布，今年将在全国建设逾5万个5G基站，明年在所有地级以上城市提供5G商用服务。

工业互联网、智慧交通、智能医疗……众多企业瞄准5G商机，加大投资力度。专家估算，单是建设基站，5G投资就约为4G的1.5倍，8年内，5G将为我国拉动投资约1.2万亿元。

投资，我国经济发展的重要变量。发挥投资的关键作用，是应对外部环境变化、保持经济平稳发展的重要支撑。去年下半年以来，面对复杂严峻的国内外形势，以习近平同志为核心的党中央审时度势、及时决策，出台一系列稳投资举措。今年1—5月，我国固定资产投资同比增长5.6%，实现平稳增长。

投资增速保持平稳、结构更趋优化

烈日炎炎，海浪滚滚，盛夏的珠江口好不热闹——集“隧道、岛屿、桥梁、地下互通”为一体的深圳至中山通道建设如火如荼。总投资达446.9亿元的深中通道，将成为港珠澳大桥之后我国交通建设舞台上又一超级工程。

地势险峻，危岩奇突，狭长的大藤峡施工正酣——广西大藤峡水利枢纽年内将实现大江截流。这一累计投资170多亿元的项目建成后，不仅将带来每年60亿千瓦时发电量，还将为百余万群众解决用水难题。

去年下半年以来，面对基础设施投资历经多年高速增长后出现的回落态势，我国加快了地方专项债发行进度和项目审批速度，有力推动了一批重大项目落地。今年1—5月，我国基础设施投资同比增长4%，高于去年全年增速0.2个百分点。

增速稳住了，结构也更优了。不搞“大水漫灌”，追求“精准滴灌”——我国基础设施投资聚焦“补短板”，重点投向脱贫攻坚、铁路、公路及水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保和社会民生等九大领域，努力实现稳增长、调结构、惠民生的一举多得之效。“这些投资虽然规模不比以往，但都针对关键领域、瓶颈环节，能大幅提升基础设施投资的整体效力。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员许召元说。

在基础设施投资增长平稳的同时，制造业投资呈现出结构优化的良好态势：1—5月，制造业投资同比增长2.7%，比1—4月提高0.2个百分点；高技术产业投资同比增长11.9%，增速比全部投资高6.3个百分点，研发设计服务业投资增速达到27.1%。

制造业投资结构优化的背后，有传统产业转型升级带来的强大拉动力。

“开年以来，订单不断，不少客户提早启动设备采购，工业机器人行情看涨。”李群自动化公司首席执行官孔兵感觉到，当前制造业企业推行智能制造、“机器换人”的热情不断高涨。

不转型死路一条，谋转型柳暗花明。面对竞争更激烈、需求更多元的市场新形势，不少传统制造业企业主动开拓、积极转型。1—5月，制造业技术改造投资增长15%，增速比1—4月提高0.1个百分点，高于全部制造业投资12.3个百分点。

制造业投资结构优化的背后，也有新动能蓬勃发展带来的旺盛驱动力。

“国内新能源汽车市场快速发展，动力电池产业市场持续增长，公司现有产能已经跟不上市场节奏了。”宁德时代新能源科技股份有限公司有关负责人表示，接下来将投资至少46亿元进行扩建，进一步完善布局，提升产品竞争力。

新技术、新产品、新业态、新商业模式……新动能绽放出的生机活力，使新投资机会大量涌现。今年1—5月，我国高技术制造业投资增长10.2%，增速高于全部制造业投资7.5个百分点。

“随着供给侧改革的持续推进，传统产业企业不再执着于扩张产能，而将更多资金用于提质增效，使技改投资快速增长。同时，代表产业发展方向、能满足消费升级需求的新兴产业企业都在抢抓机遇、扩大投资。”国家信息中心经济预测部副主任王远鸿认为，制造业投资的分化既体现出新旧动能的转换，也有利于结构调整的加快。

投资增速虽有波动，但仍有巨大空间和充足潜力

看到投资总体平稳的同时，也有一些人关注到我国投资增速的波动——前5个月，固定资产投资增速较去年全年下降0.3个百分点，较前4个月下降0.5个百分点。他们猜测，外部环境之变会不会是导致中国投资增速放缓的首要原因？

经济学界的研究给出了否定的答案。

刚在广东东莞、佛山等地走访了多家企业的王远鸿认为，若将当前影响企业投资意愿的因素排序，“市场供需变化”居首，其次为“成本上涨压力”，“外部不确定性增加”则排在最后。

“看问题，要抓住主要矛盾。我们不能否认外部环境变化给投资带来一些影响，但也要认识到，稳投资的关键仍是‘做好自己的事’。”国家统计局副局长盛来运表示。

“做好自己的事”，首先要辩证认识当前投资增速的波动。

一方面，要保持清醒，正视制造业和基建投资增速回落。

若将今年前5个月的投资增速与去年同期相比，房地产投资提升了1个百分点，制造业投资、基础设施投资则分别下降了2.5、5.4个百分点，成为投资波动的主要原因。

再往深究，制造业投资增速放缓，主因在于民间投资动力不足。今年1—5月，民间投资同比增长5.3%，增速比上年同期回落2.8个百分点。“在制造业领域，民间投资比重约占八成。当前，国内传统产业的供需结构性矛盾比较突出，一些行业利润率还比较低，不少民营企业已经认识到‘铺摊子’行不通了，但对怎么‘上台阶’还有些迷茫。”王远鸿分析道，内生动力不足依然是投资增速放缓的根本原因，“国际市场不确定性仅带来一定的叠加影响。”

“基建投资从过去两位数的高增长回落到现在的4%，主要受前期清理规范地方政府债影响。投融资模式的改变，导致一些基建项目落地较慢。”民生银行首席研究员温彬说。

另一方面，要坚定信心，看到我国投资平稳增长的底气与潜力。

目前，我国人均资本存量水平仅及发达经济体的1/5左右，人力资本积累和物质资本积累都还有很多潜力可供挖掘。2018年，我国常住人口城镇化率为59.58%，比处于相同发展阶段的上中等收入国家平均水平约低6个百分点，与高收入国家差距更大。

“当前，我国发展不平衡不充分的问题尚未解决，特别是中西部地区和广大农村地区的基础设施短板依然突出。”中国宏观经济研究院研究员刘立峰表示，京津冀协同发展等一系列区域发展战略的落地，以及新型城镇化战略的推进，都将带来持续增长的投资需求。

近14亿人不断升级的消费需求，孕育着可观的投资潜能。化妆品同比增长16.7%、通信器材同比增长6.7%、家电类商品同比增长5.8%，增速分别比4月加快10、4.6、2.6个百分点……今年5月，消费升级类商品的零售额增速明显升温。

当前，我们拥有世界上最大规模的中等收入群体。随着这一群体不断扩容，巨大的消费升级需求还将不断释放。只要企业加快转型、推出适销对路的产品，不断满足多样化个性化的需求，就能赢得市场青睐和稳定的投资回报。

只要措施对路，投资完全能对经济发展持续发挥关键作用

“要改善投资和市场环境，加快对外开放步伐，降低市场运行成本，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，加快建设开放型经济新体制，推动我国经济持续健康发展。”习近平总书记的这一重要论述为稳投资工作指明了方向。

今年以来，我国一系列稳投资措施的落地，既稳住了当下，也开启了未来。企业和专家纷纷表示，我国投资空间广阔、机会充足，只要措施得力、久久为功，就能保持投资平稳增长的良好势头。

——优化营商环境，将使投资热情更加高涨。

“减税降费政策可使企业一年降低成本930多万元，国家送来的真金白银，大大提振了我们对未来发展的信心。”万事利集团董事长屠红燕说，去年“降成本”举措送来的“大礼包”，让企业得以投入更多资金研发丝绸“爆款”，“今年省下的钱，也将全部投入到数字化转型中。”

全面实施小微企业普惠性税收减免、大幅放宽小微企业所得税优惠标准并提高增值税起征点、将制造业现行16%的增值税税率降至13%……今年以来，减税降费政策相继落地，既为企业减轻了负担，也使其投资决策更为从容。

惠企政策带来了暖意，深化改革也释放着红利。全面实施市场准入负面清单制度，进一步厘清政府与市场的边界；启动第四批国企混改试点，推进石油天然气电力等重点领域改革；出台《政府投资条例》，在规范政府投资的同时更好引导和带动社会资本……今年以来，我国持续深化改革，放宽市场准入，为投资者安心经营、放心投资创造了良好环境。

——明确任务导向，将使投资更加精准有力。

加快改造城镇老旧小区，加大农村供水工程建设力度，确保提前一年完成新一轮农村电网改造升级工程，促进社区养老和家政服务业加快发展，加快网络升级扩容……5月以来，国务院常务会议多次研究与稳增长、稳投资有关的工作，确定了不少扩大有效投资的重要领域。“从以前的总量扩张到现在注重补短板、增后劲、惠民生，投资的针对性和有效性将大幅提升。”许召元说。

——拓展资金来源，将使投资瓶颈逐步打破。

今年前5个月，中央预算内投资已下达89%，全国新增地方政府债券累计发行规模已超过序时进度。各地新增债券有效投入到重点项目中，稳投资效果明显。

6月10日，《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》印发。“《通知》提出‘允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金’，突破了以往专项债券只能做配套资金的限制，将行之有效地拓展其用途范围。”温彬认为，未来将有更多符合规定、有发展前景的基建项目得以开工，带动基础设施投资增速回升。

“在稳投资上，我们有充足的底气，不需要搞新一轮的基建投资强刺激，更不需要搞全面的投资强刺激。只要措施对路，投资完全能对经济发展发挥出关键作用。”王远鸿说。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 01 版）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)