中国驻英大使刘晓明：中方坚决反对英方干涉香港内部事务

人民网讯 2019年7月7日，中国驻英国大使刘晓明就香港、华为、新疆等问题接受英国广播公司（BBC）旗舰高端访谈节目“安德鲁·马尔访谈”（The Andrew Marr Show）现场直播专访。

对于香港修例引发的示威游行，中英之间发生了外交争论。示威者认为修例是对人权的侵蚀，英国外交大臣亨特对示威者表示同情。刘晓明表示，中方坚决反对英方干涉香港内部事务。修例决定是必要、正当、合理的，香港特区行政长官和政府为的是使香港成为更好、更安全的地方，而不是“避罪天堂”。然而，英国政府高官却支持示威者。当发生暴力事件时，英方依然表示支持，不仅不谴责暴力冲击立法会的行动，反倒对香港特区政府处置暴力事件提出批评。

对于修例的实际内容，刘晓明表示，有关条例并不只是要把罪犯从香港引渡到内地。香港与30个国家签订了刑事司法协助协定，但香港与超过170个国家或地区还没有签订相关协定。如果有人在香港以外地方犯罪，逃到香港，香港就无法对其依法惩治。修例就是为了堵住漏洞。一些人有意利用此事在香港民众中煽动恐慌。

修例的提议由特区政府发起，正如行政长官所说，特区政府从未收到来自中央政府的指示或命令，这完全是特区政府的提议，是为了完善香港的法律体系。

刘晓明表示，“一国两制”50年不变，我们完全遵守这项承诺，这是毫无疑问的。从这件事开始一直到现在，中国中央政府从未进行任何干预，每个阶段都是特区政府在处理。相反，英国政府却在干涉，一开始对示威者表示支持。当暴徒冲击立法会时，又声称不能以暴力事件为借口进行镇压，他们企图破坏香港法治。我们对特区政府有信心，而且事实已经证明他们有能力应对事态。

修例并不会使从香港引渡罪犯变得更容易，修例有保障条款，37种罪行以外的不属于移交范围。比如，涉及宗教和政治类的不在引渡之列，而且罪行必须在香港、内地两地都成立。

对于近期中英之间的争论十分激烈，亨特甚至威胁要对中国实施制裁，刘晓明表示，我们对外交争论不感兴趣，中方仍致力于与英国发展强劲有力的伙伴关系，一直致力于推动习近平主席对英国事访问开启的中英关系“黄金时代”。

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