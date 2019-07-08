“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛开普敦赛区决赛落幕

新华社开普敦7月7日电（记者高原）“百灵鸟从蓝天飞过，我爱你中国……”7日，2019“文化中国·水立方杯”海外华人中文歌曲大赛开普敦赛区决赛在开普敦市政大楼举行，来自南非西开普省、东开普省和北开普省的11名选手参加了角逐。

决赛在优美动听的音乐中拉开帷幕。经过海选进入决赛的11名选手演唱了不同时代的中文歌曲，赢得现场观众阵阵掌声。经过两个多小时的激烈角逐，杜恩琪和蔡依林分获青少年组冠、亚军，张银星获得成年组冠军。他们三人将参加在北京举行的总决赛。

中国驻开普敦总领馆副总领事曹利、开普敦市市长丹·普拉托、西开普省文化部执行总监简·莫莱莱基以及开普敦各侨团的侨领和代表等200余人观看了决赛。

曹利在比赛前致辞说，海外华人心系中国，希望脱颖而出的三位选手能成为中华文化的传承者以及中南文化交流的践行者。

普拉托致辞说，华人社团通过歌声传播中国文化，让更多的南非人了解中国。不同民族有不同文化，都应得到尊重，相互之间需要加强了解。作为市长，他将努力推动南中两国人民交往和文化交流。

2019年“文化中国·水立方杯”海外华人中文歌曲大赛由北京市政府侨务办公室和新闻办公室等主办，旨在凝聚侨胞力量，共同关注、参与和支持2022年北京冬奥会。

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