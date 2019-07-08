大闸蟹再被“通缉”！入侵纽约哈德逊河 威胁水域生态

据美国《世界日报》报道，美国纽约州环境保护厅(DEC)近日警告大闸蟹入侵纽约州哈德逊河水域，呼吁民众一旦发现应立即举报，捕捉后用酒精浸泡或冷冻收藏，切勿到河边放生。联邦海关和边境保护局(CBP)也呼吁，私运这种侵略性动物入境，最高将被罚1万美元的罚款。

资料图片：一只只张牙舞爪的大闸蟹被捆起来后变得“服服帖帖”。中新社记者 泱波 摄

据报道，纽约州环境保护厅日前发布多种入侵动物预警，其中包括大闸蟹。州环境保护厅表示，虽然目前尚不确定大闸蟹是否再次入侵哈德逊河，但呼吁民众一旦发现踪迹立即举报，确保该物种不会在纽约州水域造成不良影响。

2007年6月初大闸蟹在哈德逊河中被发现，翌年州府捕抓三只幼年大闸蟹。大闸蟹也曾出现在马州及西海岸的旧金山海湾附近(San Francisco Bay)等地。

由于大闸蟹比蓝蟹生存能力强，且生性好斗，专吃水草及鱼卵，在哈德逊河内没有天敌，对水域生态平衡恐造成威胁，而且大闸蟹常聚居排水口，易造成堵塞，导致其他损失。

州环境保护厅提醒，若民众发现此入侵物种，应及时记录发现时的时间和位置，并放入酒精中浸泡或冷冻保存，切勿放回水中。

报道指出，大闸蟹被列为“世界百大外来入侵物种”，联邦海关和边境保护局表示，私运或携带大闸蟹入境均属非法行为，但海关不时仍查获民众将大闸蟹包裹伪装成衣饰鞋子运送入境，一经发现将全部没收销毁，违者将面临最高1万美元的罚款。

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