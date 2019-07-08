特朗普警告伊朗对核计划问题的发言：应当谨慎行事

据外媒报道，7月7日，伊朗官方在首都德黑兰召开新闻发布会，正式宣布将浓缩铀丰度提高至3.67%以上。对此，美国总统特朗普表示，伊朗永远都不能拥有核武器，对核计划的发言应当谨慎行事。
资料图片：美国总统特朗普。 中新社记者 廖攀 摄
据报道，特朗普于当地时间7月7日评价伊朗领导人最近关于脱离核计划一系列协议的声明时指出，“伊朗最好小心点。”
特朗普强调，“伊朗永远都不能拥有核武器。”
报道称，由于伊核问题各方未能在60天内满足德黑兰的诉求，其中也包括经济利益问题，伊朗于7月7日公布了第二阶段中止履行伊核协议部分条款。伊朗开始恢复丰度超过3.67%的浓缩铀活动，打破伊核协议的限制。
为了因应伊朗要把浓缩铀纯度提高超过核协议规定上限，美国国务卿蓬佩奥指出，伊朗将面临进一步的制裁。
伊朗核协议规定，伊朗不得生产纯度超过3.67%的浓缩铀，这项数据远低于核弹头所需的90%以上纯度。
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