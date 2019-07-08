爱沙尼亚举行大型歌舞庆典活动

新华社塔林7月7日电（记者郭春菊）主题为“我的祖国，我的爱”的大型歌舞庆典活动7日在爱沙尼亚首都塔林落下帷幕。来自爱沙尼亚和其他国家的1700多个合唱团及舞蹈团参加了此次活动，表演者总数达4.7万名。

此次歌舞庆典活动为期4天，包括4日在塔林卡列夫体育场开幕的第20届爱沙尼亚舞蹈庆典、5日在塔林市中心的自由广场举行的爱沙尼亚民族音乐庆典以及6日举行的庆典大巡游和当天开幕的第27届爱沙尼亚歌唱庆典。

爱沙尼亚总统卡柳莱德、总理拉塔斯等政要在庆典活动期间参加了巡游并观看演出。

据介绍，舞蹈庆典中的节目既保留了爱沙尼亚传统歌舞，也有专门为本次庆典活动推出的歌舞新作，表演者年龄跨度从5岁至90岁。

爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的波罗的海歌舞庆典活动是三国传统表演艺术的一种展示，已被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

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