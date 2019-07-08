百余名外国青年通过影像看中国

本报北京7月7日电 （记者任姗姗）2019年度“看中国·外国青年影像计划”7日在北京师范大学展映。本届“看中国”于4月9日启动，历时90天，汇集来自38个国家42所高校的102位外国青年导演，呈现102部以“时刻·时节·时光”为主题的纪录短片。

外国青年导演们在“时刻·时节·时光”年度主题引导下，探寻中国人有关“时间”的故事，观察中华文明对于时间观念的辩证思考，尤其是新中国成立以来，中国社会的时代变迁和历史成就，及其背后的文化理念、风俗观念和价值体现。展映式上播放了6部代表作品，同时还推介了专题图书《体验中国：看中国·外国青年影像计划》。本届“看中国”项目的所有作品成果，将通过国际互联网和海外展映等方式向世界展播，并通过参加国际大赛、参与国际展映、评选“金目奖”等后续活动扩大中国文化的国际影响力。

“看中国”是由北京师范大学会林文化基金、中国文化国际传播研究院主办的文化体验与影像创作实践项目，迄今已经举办9届，已有来自美国、英国、荷兰、巴西、阿根廷等60个国家77所高校的610名青年参与，完成了609部短片，共获100余项国际奖。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 16 版）

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