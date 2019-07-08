中国持续扩大开放释放红利（国际论道）

工作人员在乌鲁木齐地窝堡国际机场卸运从吉尔吉斯斯坦进口的樱桃。入夏以来，产自吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚邻国的樱桃凭借便捷的空中通道，“乘机”走俏我国水果市场。

吴 岳摄（新华社发）

开放已经成为当代中国的鲜明标识。近日，中国再次频放扩大开放的积极信号，并且相继出台相关举措，让世界看到，中国扩大开放不空喊口号，也不开“空头支票”。对此，各大外媒纷纷关注点赞。

放出强音

6月28日，中国国家主席习近平在日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会时宣布，中国将在近期采取措施的基础上，进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，具体包括进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判等五大新举措。

话音刚落，五大新举措立即成为各大外媒报道解读的热点。

新加坡《联合早报》第一时间对五大举措的具体内容作出详尽介绍。

“中国的承诺。”德国全球新闻网评论称，这是中国对所有国家及其企业展现的一种新开放姿态。

此后，在7月初举行的2019年夏季达沃斯论坛上，中国国务院总理李克强发表讲话指出，中国将坚定不移推动全方位对外开放，致力于发展更高水平的开放型经济。

日本共同社引述李克强的讲话称，在二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席深刻阐述了中国关于经济全球化的立场和主张，再次表明愿与国际社会一道引导经济全球化朝正确方向发展。此外，李克强还就中国对外开放的方针进行了说明。

美国《华尔街日报》网站报道称，李克强在讲话中向全世界表明了中国对外开放的意愿。

中国扩大对外开放的坚定决心，国际社会有目共睹。今年以来，中国多次发出扩大开放的强音，在全球引起持续回响。

3月，中国十三届全国人大二次会议表决通过《中华人民共和国外商投资法》，对我国外商投资法律制度进行完善和创新。俄新社援引分析人士观点称，中国出台外商投资法的目的是要对外商投资的准入、促进、保护、管理等制定基本规则，为外商投资企业营造开放、透明、平等的投资环境。该法案的通过意味着中国在扩大开放的道路上更加注重规则的制定和遵守，充分展现了中国扩大对外开放的决心。

步伐不停

在扩大对外开放的大道上，中国的步伐始终坚定踏实，从未停歇。

美国消费者新闻与商业频道网站注意到，在7月2日的讲话中，李克强列出了中国正在为外资参与进来而开放或计划开放经济的一系列做法。其中包括将原来规定的2021年取消证券、期货、寿险外资股比限制提前至2020年；深化制造业开放，落实好汽车领域放宽外资股比限制等措施；在增值电信、交通运输等领域减少对外资准入限制等。

此外，近期，中国一系列扩大开放的举措相继落地，也让世界看到中国的强大行动力。

6月30日，发改委和商务部分别发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》。通过本次修订，全国外资准入负面清单条目由48条措施减至40条，自贸试验区外资准入负面清单条目由45条减至37条。

对此，新加坡《联合早报》报道称，中国去年就曾压缩负面清单，放宽在银行、汽车及重工业领域对外资限制。新版负面清单的公布，反映出中国正采取措施，履行扩大开放的承诺。

路透社引述专家的观点称，负面清单压缩的同时，还有一张正面清单加长了，这就是《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，这说明中国不仅扩大开放的范围，而且在开放的过程中越来越强调效果。

回顾过去一年多来，自2018年4月习近平主席在博鳌亚洲论坛宣布中国将继续扩大开放之后，中国开放的大门越开越大，各大重磅举措密集出炉。尤其是2018年11月首届中国国际进口博览会的成功举办，更被外媒视作中国扩大开放、加快经济转型的重要标志。

法国《回声报》称，中国不仅仅是一个出口大国，也是一个世界进口大国。进博会的召开是中国市场进一步对外开放的信号，中国消费者在世界市场的地位不容小觑。

俄罗斯《消息报》网站认为，中国大门将进一步向全世界敞开的承诺并非虚言，进博会就是最好的证明。

提振信心

作为全球第二大经济体，中国扩大开放的坚定决心和务实行动给充满不确定性的世界注入定力，带来活力。

海外专家学者在接受媒体采访时普遍认为，世界各国都可共享中国扩大开放的红利。

在俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心首席研究员亚历山大·洛马诺夫看来，习近平主席在G20大阪峰会上就“加快形成对外开放新局面”提出的多项重大举措，是具有战略导向性、发展前景美好的经济政策，对世界贸易和全球经济治理等领域具有重要意义。中国进一步扩大开放，将给中国的合作伙伴带来更多益处。

印度尼西亚战略与国际研究中心高级研究员韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂也认为，中国一系列扩大对外开放的举措，给世界其他国家尤其是发展中国家以鼓舞，为世界经济发展注入持久动力。

拉美社称，中国倡导的开放、互联互通和和谐共存等理念成为各国在应对全球迫在眉睫的各种问题时的原则。

尤其是中国扩大开放的重要载体——“一带一路”倡议在近年不断走深走实，将惠利带给更多国家。

俄罗斯《报纸报》称，俄罗斯可以通过“一带一路”倡议，最大限度地利用中国扩大开放的机会，深化与中国的合作伙伴关系。

拉美社刊文援引官方数据称，2013年以来，中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额超过6万亿美元，对“一带一路”沿线国家投资超过800亿美元，在沿线国家建立了82个经贸合作区，创造了近30万个工作岗位。

一个更加开放的中国带给世界信心，受到各国欢迎。“不管外部环境如何变化，中国坚定推进对外开放不会变”，路透社如是称。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)