“一带一路”与“中间走廊”相遇（专家解读）

图为由江苏连云港开往土耳其伊斯坦布尔的中欧班列驶出中哈连云港物流合作基地。

新华社记者 季春鹏摄

土耳其总统埃尔多安7月2日访华，中国国家主席习近平和他举行了会谈。俄罗斯卫星网称，这是继6月中旬在塔吉克斯坦举行的亚信会议后，中土两国领导人在不到一个月时间内举行的第二次会晤。

据土耳其《沙巴日报》报道，埃尔多安在会谈后表示，“我相信土耳其和中国在加强合作方面具有巨大潜力”，两国在丝绸之路相连的古代文明中有1000多年的友好联系，“这次对中国的访问发生在全球和平与稳定的考验增加之际，加强土中关系也将为地区和全球稳定做出巨大而多样的贡献”。

俄罗斯卫星网引述土耳其祖国党国际关系局领导理事会成员尤瑟夫·通切尔的话称，土中关系在不久的未来将进入快速发展期。两国的政治关系和贸易关系可能获得迅猛发展。

作为连接欧亚的“十字路口”，土耳其有着独特的地理位置优势。土耳其始终与中国保持密切的经济文化来往。中土两国因古丝绸之路而结缘，因“一带一路”有了更为紧密的联系。

土耳其是第一批支持“一带一路”倡议的国家，同时土耳其发起的“中间走廊”倡议，其宗旨与“一带一路”倡议不谋而合。2015年10月，在二十国集团领导人安塔利亚峰会期间，中国政府与土耳其政府签署了关于将“一带一路”倡议与“中间走廊”倡议相衔接的谅解备忘录，为双边投资与经贸合作提供了指南与保障。

近年来，土耳其在经济危机及加入欧盟受挫的影响下，重新确定方向，更重视与中国、俄罗斯和欧洲其他国家的关系。

“一带一路”倡议对接“中间走廊”发展顺利源于中土两国享有共同利益。在基础设施建设方面，2014年7月建成通车的安伊高铁，由中国铁建参与承建二期主要路段。2016年，宽敞明亮的安卡拉新高铁站开始投入使用，如今它已经成为安卡拉的新地标。这是中国企业在海外组织承揽实施的第一个电气化高速铁路项目，也是中土共建“一带一路”的第一个共享成果。在通讯方面，华为在土耳其建成全球第二大研发中心，成为当地知名通讯设备和服务供应商。根据中国驻土耳其大使馆数据，中土共建“一带一路”5年来，双边贸易额累计突破1000亿美元，近1000家中国企业在土耳其开设机构，为土耳其创造大量就业岗位。中土在人文交流方面也不断深化，2018年，到土耳其的中国游客人数突破40万人次，比上一年增长约60%。

中土关系的飞速发展离不开两国经济发展目标的契合。2011年，中国成为仅次于美国的全球第二大经济体。2016年，土耳其成为全球第十八大、中东第一大经济体。两国政府都把发展双边经贸关系放在重要位置。2000至2015年，中土贸易额从12亿美元猛增到215.65亿美元，十年间增长了近18倍。2017年双边贸易总额达到270亿美元，中国对土耳其的直接投资额超过20亿美元。

较低的劳动力成本和优越的地理位置使土耳其对中国投资者的吸引力越来越大。通过土耳其这座“桥梁”，中国投资者可以进入地中海、中亚和中东市场。

中土合作关系深化，有利于构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。如今，世界处于百年未有之大变局，贸易保护主义日渐抬头，经济发展风险增大。中土两国共担风险，使双边合作的安全系数增长，也有利于维护多边主义和国际公平正义，遏制单边主义和贸易保护主义。

放眼未来，土耳其利用其地理优势可加强“中间走廊”倡议与“一带一路”倡议对接。中国企业对土耳其的投资热情不断提高，投资领域不断扩展，正从传统的矿业向轻纺制造、交通、农业与金融等多领域拓展，大型合作项目不断出现。在“一带一路”框架下，中方企业赴土投资得到了有力支持，中土两国合作环境得到改善，两国间的经贸合作、人文交流将达到新高度，实现双赢和共同繁荣。

（尚 玮采访整理）

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