中国世界遗产总数居首

本报北京7月6日电 （记者江南、王珏）当地时间7月6日，在阿塞拜疆首都巴库举行的联合国教科文组织第四十三届世界遗产委员会会议通过决议，将良渚古城遗址列入《世界遗产名录》。 至此，我国世界遗产总数达到55处，居世界第一。

良渚古城遗址位于浙江省杭州市，地处中国东南沿海长江流域天目山东麓河网纵横的平原地带。世界遗产申报范围包括14.3平方公里的遗产区和99.8平方公里的缓冲区，其中遗产区由瑶山片区、城址片区、谷口高坝片区和平原低坝—山前长堤片区四部分组成；遗产构成要素包括公元前3300年—公元前2300年的城址，功能复杂的外围水利工程和分等级同时期的墓地（含祭坛）等，同时一系列以象征其信仰体系的玉器为代表的出土文物也为其内涵及价值提供了有力佐证。

据新华社杭州7月7日电 （记者唐弢、冯源）良渚古城遗址公园7日有限开园，首批游客近距离领略了“新科”世界文化遗产良渚古城遗址。

目前，遗址有限开放的区域是城址区的核心部分，面积3.66平方公里。根据遗产价值阐释和访客基本服务需要，主要设置了城门与城墙、考古体验区、河道与作坊、雉山观景台、莫角山宫殿、反山王陵、西城墙遗址、凤山研学基地、大观山休憩区和鹿苑等十大片区。（相关报道见第十一版）

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