2019丝绸之路国际汽车拉力赛发车  中国军团阵容强大

人民网伊尔库茨克7月7日电（记者李长云）北京时间7月6日晚7时，2019丝绸之路国际汽车拉力赛在俄罗斯伊尔库茨克的斯佩兰斯基广场举行了隆重的发车仪式，摩托车，汽车，卡车三个组别总计93辆赛车依次驶上发车台，在热情观众和车队的欢呼声中开启了为期10天的挑战和探险之旅。

2019丝绸之路国际拉力赛，将于7月7日从位于俄罗斯贝加尔湖沿线的伊尔库茨克出发，自北向南穿越蒙古并于7月16日抵达中国敦煌。

丝绸之路，这条曾连接东西方文明的千年古道，将在10天里扬起阵阵尘烟，穿越3个国家的全新线路在为参赛车手带来全新体验和挑战的同时，车手们也将用轰鸣的引擎和灵动的漂移，以及挑战极限的智慧和勇气，讲出属于这个时代的体育故事。

地形天气多变 挑战永无止境

本届丝绸之路汽车拉力赛的里程虽然较去年有所缩短，但难度系数不减，第一个赛段立即将参赛车手带入非常颠簸、极具挑战的拉力赛节奏；第二个赛段又将迎来碎石路段-沿山路攀升，然后下山，对轮胎是个不小的挑战。而从布里亚特到蒙古的山路又隐藏了不少导航陷阱。赛车需要沿山势起伏，追踪动物的脚印，才有可能完成比赛。进入中国境内后，戈壁和巨型沙丘在带给车手挑战的同时也对让你惊叹。

5008公里的路途， 穿越3个国家的全新线路，用10个奇绝壮美却又重重艰险的赛段串联，巨大的海拔落差和多变的天气，将为参赛车手带来全新的体验和挑战。从东西伯利亚的针叶林到蒙古一望无际的草原再到戈壁雄伟壮丽的沙山，2019年丝绸之路拉力赛不仅是今年最具挑战的赛事，也将会为参赛者呈现一次伟大的探索之旅。

更大的考验还来自沿途的后勤保障。由于赛程艰苦，多个路段都是人迹罕至的荒漠沙丘，比赛如果没有得到中国、蒙古和俄罗斯三国政府层级的高度重视很难成行。即便如此，这次比赛依然充满不确定性，但这也正是拉力赛的魅力所在。

以赛事为纽带 加深国际交往

丝绸之路国际汽车拉力赛至今已经成功的举办了三届，比赛为各国车手搭建了一个交流车技、挑战极限的良好平台，吸引了众多世界顶尖车手报名参赛。

事实上，俄罗斯早在2009年就举办了第一届丝绸之路汽车拉力赛，为期9天的赛事全长4500公里，全部在俄罗斯境内举行，西班牙著名车手卡洛斯·塞恩斯夺得了个人首个国际汽车拉力赛冠军。到2013年，这项赛事共举办了5届。

随着中俄两国在政治、经济、文化等方面的交流不断深入以及“一带一路”的提出，这项赛事终于有机会成为从莫斯科到北京，以及从西安到俄罗斯横跨欧亚大陆的越野拉力赛事，“丝绸之路”也更加名副其实。

作为中国、俄罗斯和蒙古三国携手举办的国际性赛事，本届丝绸之路国际汽车拉力赛不仅规模空前，受到各国车手的青睐，也因为其得天独厚的地域特点，为中俄蒙三国搭建起政治、经济、文化交往的桥梁，赛事具有了更为深远的意义。

中国汽车摩托车运动联合会主席詹郭军表示：“丝绸之路国际汽车拉力赛开创了中俄体育合作与人文交流的新形势，不仅是中俄两国人民友谊的桥梁和纽带，而且为推动丝绸之路沿线国家友好关系的发展发挥了积极的作用。今年丝绸之路拉力赛得到了中国、蒙古、俄罗斯三国的大力支持，我们完全有信心把丝绸之路拉力赛打造成世界上路线最长、水平最高、影响力最大的长距离越野赛。”

知名车手云集 中国车队爆增

作为今年备受瞩目的越野拉力赛事，2019丝绸之路国际拉力赛，吸引了不同组别170多名车手报名参赛，其中不乏世界顶尖的知名车手。对于所有的车手而言，他们的目标只有一个：那就是接受挑战，争取10个赛段的激烈比拼之后，成功登上敦煌的收车台！

今年摩托车组将首次亮相丝绸之路拉力赛。作为今年FIM世界摩托车越野拉力锦标赛的一站，今年首次亮相的摩托车组将迎来5个官方车组参赛，将会让比赛更加精彩纷呈。

对于夺冠大热门阿尔阿提亚而言，丝绸之路拉力赛是世界上为数不多的几个他没有征服的越野拉力赛。他曾在2010年驾驶大众途锐取得亚军，又在去年的比赛中驾驶丰田海拉克斯取得亚军。本届比赛他将继续参赛，这位达喀尔3届冠军得主希望能够实现他的丝绸之路拉力赛冠军之旅。为此，他将在比赛中遇到2018年丝绸之路拉力赛冠军阿拉吉，荷兰车手伯恩哈德·坦恩和俄罗斯车手弗拉基米尔·瓦西里耶夫等著名车手的挑战。

作为丝绸之路国际拉力赛的主办国之一，参赛阵容中当然少不了中国元素，中国力量在本届拉力赛上迎来一个新的高潮。除了曾经创造了中国车手该项赛事最好成绩的吉利汽车壳牌润滑油车队韩魏之外，还有陕西云翔车队，郑州日产纳瓦拉赛轮轮胎车队，龙行天下拉力车队，POLO 润滑油车队，迁安九江路航轮胎赛车队，佳通轮胎车队和好顺亨哈德车队车队等共计9个车队的19辆赛车参与比赛。

无论是赛车还是车手，无论是质量还是数量，都彰显了中国赛车实力与国际水平的接轨，也代表了中国元素在国际舞台上的新水准。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)