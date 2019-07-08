2019亚太城市峰会暨市长论坛举行

人民网布里斯班7月7日电 （记者刘天亮）2019亚太城市峰会暨市长论坛7月7日—10日在澳大利亚布里斯班市举行。来自全球140个城市的代表将围绕“商业和创新驱动城市发展”这一主题展开讨论，以推动亚太地区的城市合作、创新及经济增长。中国北京、上海、重庆、广州、深圳、青岛等城市派代表团参加此次峰会。

在本次峰会上，与会代表将重点围绕城市的创新性、流动性、宜居性和可持续性进行对话，以建立和促进亚太地区城市网络和新的商业关系，改进城市解决方案，推动科技创新，共同打造管理有序的宜居城市。亚太城市峰会暨市长论坛每两年举办一次，秘书处设在布里斯班市，至今已举办十二届，其中第五届主办城市是重庆。

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