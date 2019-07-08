尼日利亚与贝宁签署非洲大陆自贸区协定 非盟55国已有54国签署

图为尼日利亚总统签约。摄影万宇

人民网尼亚美7月7日电 (记者 万宇)当地时间7日，在尼日尔首都尼亚美举行的第十二届非洲联盟特别峰会上，尼日利亚和贝宁签署非洲大陆自贸区协定，至此，非盟55国已有54国签署协定，厄立特里亚尚未签署。

在峰会现场，尼日利亚总统布哈里和贝宁总统塔隆签署该协定。签署的54个国家中，加蓬、赤道几内亚等27国已完成国内批准程序，并向非盟委员会办公室交存批准文件。

5月30日，非洲大陆自由贸易区协定通过生效门槛，正式生效，但各个成员国仍须就协定的具体实施机制进行后续谈判。非洲大陆自贸区协定最终将包含货物贸易协议、服务贸易协议、争端解决协议、合作竞争协议、知识产权协议和投资协议等六大部分，其中有关前三部分的谈判已经结束，其余谈判将很快开始。

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