原标题：中法城市可持续发展论坛首次在京召开

7月5日，第六届中法城市可持续发展论坛于中国北京世界园艺博览会“湖北武汉日”期间在北京召开。论坛期间，中法专家和企业代表深入交流研讨，分享智慧经验，为中法武汉生态示范城共谋建设路径。

据了解，可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”。中法武汉生态示范城是中法双方在可持续发展领域的重要合作项目，将紧紧围绕对接融入“一带一路”的开放平台、引领长江经济带高质量发展的示范新城、展示“现代化、国际化、生态化”大武汉建设成就的靓丽窗口这三大目标定位，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，以更高标准、更大力度、更快速度推进中法武汉生态示范城建设，致力于做到四个“示范”，即生态优先、产城融合、绿色运营、国际合作的示范。

中法武汉生态示范城管委会负责人表示，中法武汉生态示范城是中法两国元首见证签署的城市可持续发展示范项目，生态城管委会将坚持生态立城，做足治山理水、显山露水文章，统筹生态城39平方公里范围山水林田湖草等生态要素，全面落实5大类13小类24项生态城规划指标体系，全域推进生态治理，加快建设绿色城市，着力打造可复制、可推广、可示范的城市可持续发展标杆。聚焦绿色产业，遵循功能协同、产居一体理念，探索商住和住商混合的用地模式，沿生态城空间拓展轴布局总部引领、生态科创、创新服务、科教宜居、智造科创等五个功能混合、产城融合发展组团，着力打造宜业宜居的城市发展典范。立足国际合作，聚力开放创新，全面加强中法合作，深化完善体制机制，创新开发运营模式，努力推动更高水平对外开放。热忱欢迎各位企业家来生态城投资兴业，共同探索生态示范之路，共建中法友谊之城。

据了解，第六届中法城市可持续发展论坛，为中国北京世界园艺博览会“湖北武汉日”主体活动。本次活动借助中国北京世界园艺博览会平台，扩大武汉影响力，推动中法生态武汉示范城对外经贸合作及招商引资，助力武汉市国际化建设。

第六届中法城市可持续发展论坛还是“中法环境年”核心活动之一。“中法环境年”是中法两国元首共同决定举办的活动，旨在加强双方在生态环境保护、应对气候变化和生物多样性保护等领域的对话与合作，携手应对全球环境挑战。

据悉，本次活动由武汉市人民政府、湖北省贸促会和法国驻武汉总领馆主办，中国国际商会支持，武汉市外办、武汉市贸促会、中法武汉生态示范城管委会和蔡甸区人民政府承办。

中国驻法大使卢沙野、北京市委常委、副市长殷勇、北京世园会政府副总代表、中国国际商会秘书长于健龙、法国驻华大使黎想、法国驻华大使馆可持续发展参赞Jean-Philippe Dufour、法开署驻华代表处副首席代表Melody Sang等政府代表出席了此次论坛。

文/北京青年报记者 刘婧

摄影/北京青年报记者 袁艺

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