阿富汗东部汽车炸弹袭击致百余人伤亡

据新华社喀布尔7月7日电 （记者陈鑫、邹德路）阿富汗政府官员7日说，阿东部加兹尼省首府加兹尼市当天发生一起汽车炸弹袭击事件，造成至少6人死亡、96人受伤。

加兹尼省政府发言人阿里夫·努里说，当天8时30分左右，加兹尼市中心一个警察局旁发生汽车炸弹爆炸。6名遇难者包括2名安全人员和4名平民。另有87名平民和9名警察受伤，部分伤员伤势严重。

阿富汗塔利班宣布制造了这起袭击事件，称该组织武装分子袭击了一个警察局，打死打伤数十名安全人员。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 17 版）

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