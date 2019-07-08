太平洋联盟深化区域经济一体化

据新华社利马7月6日电 （记者张国英）第十四届太平洋联盟首脑峰会6日在秘鲁首都利马举行。会议通过《利马声明》，承诺深化区域经济一体化和维护多边贸易体制。

《利马声明》指出，太平洋联盟将进一步扩大成员国之间的贸易，继续推进自由贸易，推动地区经济增长和可持续发展。太平洋联盟作为拉美地区一个主要贸易一体化平台，将建立同亚太经合组织的协商机制，加强同其他区域性组织的贸易合作。

会议发表的另一项有关多边贸易体系的声明强调，面对世界上出现的贸易保护主义，太平洋联盟重申坚信世界贸易组织对国际贸易的重要性。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 17 版）

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