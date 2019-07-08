《大美至纯—韩玉臣西藏题材油画展》在意大利精彩亮相

本报北京7月7日电 7月5日， 作为意大利佛罗伦萨市纪念达芬奇逝世500周年系列活动之一的《大美至纯——韩玉臣西藏题材油画展》在佛罗伦萨久负盛名的美第奇宫举办。本次展览共展出中国艺术研究院特聘研究员韩玉臣创作的24幅西藏题材油画作品。这是韩玉臣继在法国、英国、美国等国家举办个人画展之后的又一次精彩亮相。

展览由意大利艺术研究院主办，该院院长克丽丝蒂娜·阿齐蒂尼策展。中国驻意大利佛罗伦萨领事馆总领事王文刚等400余名嘉宾出席了开幕式。

王文刚在致辞中说，中意两国是东西方文化的杰出代表，西藏地区独特的历史和人文风貌是中华民族宝贵的文化财产。

佛罗伦萨市市长达里奥·纳尔德拉高度评价该展览：“在全球化的进程中，我们共同见证了中国艺术家如何将自身传统文化的原创性与其他国家的本土文化进行对话的能力。”

阿齐蒂尼表示：“韩玉臣先生的绘画作品侧重于对藏族人民精神面貌的生动表达，着力于油画语言的个性探索，与传统西方现实主义绘画作品中强调对人性的发掘有着共通之处。”

佛罗伦萨广域市市长代表蒙缇契尼表示，韩玉臣用其色彩强烈、笔触灵动、充满生活气息的西藏生活画面，为意大利观众展示了雪域高原特有风貌。

据悉，此次展览持续到7月28日，此后还将在热那亚和罗马继续展出。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 17 版）

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