“智荟中欧2019”第五届欧洲论坛举行

本报慕尼黑7月7日电 （记者花放）“智荟中欧2019”第五届欧洲论坛5日在德国慕尼黑举行。论坛以“中德新舞步：消费升级与技术革命”为主题，来自中德两国政界、商界、学界的300余名专业人士共同探寻两国在消费市场及零售领域的商业变革之路，探讨在“一带一路”框架下，两国在技术创新、经贸等领域的合作新机遇。
论坛由中欧国际工商学院和德国中国商会主办。中欧国际工商学院院长李铭俊说，中德两国合作前景充满光明，期待通过论坛为中德企业交流合作积极贡献力量，夯实沟通基础，搭建两国商业资源整合的持久而稳固的平台。德国中国商会主席郑东林表示，希望论坛为中德企业挖掘更多潜在机会，为合作带来更大动力。
宝马集团亚洲政府及涉外事务总监吴燕彦认为，当前国际形势错综复杂、瞬息万变，德中两国加强沟通、深化合作势在必行，而国际企业想要在中国市场取得成功，需要借助中国的竞争优势，在全球范围内实现共赢。
“中国电商市场发展非常迅速，这也启示德国企业需要通过互联网将线下和线上市场更好结合起来。”德国劳恩施泰因巧克力公司销售总监马克西米利安·考布对中国“新零售”的消费模式非常认同，“未来，两国企业应进一步加强合作，相互学习，在开放包容中实现合作共赢。”
德国思爱普公司全球副总裁、中国事务部总经理安德雷亚斯·胡贝认为，德国企业应该积极把握与中国企业的合作机遇，不断深化在数字经济、高新技术等领域的互利合作，共同开创更加广阔的发展前景。
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】