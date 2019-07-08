“智荟中欧2019”第五届欧洲论坛举行

本报慕尼黑7月7日电 （记者花放）“智荟中欧2019”第五届欧洲论坛5日在德国慕尼黑举行。论坛以“中德新舞步：消费升级与技术革命”为主题，来自中德两国政界、商界、学界的300余名专业人士共同探寻两国在消费市场及零售领域的商业变革之路，探讨在“一带一路”框架下，两国在技术创新、经贸等领域的合作新机遇。

论坛由中欧国际工商学院和德国中国商会主办。中欧国际工商学院院长李铭俊说，中德两国合作前景充满光明，期待通过论坛为中德企业交流合作积极贡献力量，夯实沟通基础，搭建两国商业资源整合的持久而稳固的平台。德国中国商会主席郑东林表示，希望论坛为中德企业挖掘更多潜在机会，为合作带来更大动力。

宝马集团亚洲政府及涉外事务总监吴燕彦认为，当前国际形势错综复杂、瞬息万变，德中两国加强沟通、深化合作势在必行，而国际企业想要在中国市场取得成功，需要借助中国的竞争优势，在全球范围内实现共赢。

“中国电商市场发展非常迅速，这也启示德国企业需要通过互联网将线下和线上市场更好结合起来。”德国劳恩施泰因巧克力公司销售总监马克西米利安·考布对中国“新零售”的消费模式非常认同，“未来，两国企业应进一步加强合作，相互学习，在开放包容中实现合作共赢。”

德国思爱普公司全球副总裁、中国事务部总经理安德雷亚斯·胡贝认为，德国企业应该积极把握与中国企业的合作机遇，不断深化在数字经济、高新技术等领域的互利合作，共同开创更加广阔的发展前景。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 17 版）

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