印度遭受连续高温炙烤

入夏以来，印度大部分地区连续遭遇极端高温天气，个别地方最高气温甚至超过50摄氏度。据印度媒体报道，截至目前，印度6月以来的高温已致超过100人死亡，可能造成人道主义危机。

根据印度国家气象局发布的最新数据，首都新德里今年6月的最高气温达到48摄氏度，这是当月气温的同期最高值。在拉贾斯坦邦楚鲁市，近一个月内的最高气温甚至超过50摄氏度，接近历史极值。

印度国家气象局将“平原地区最高温度超过40摄氏度，山区最高气温超过30摄氏度”定义为高温。当某地气温连续两天超过同期“正常”气温4.5摄氏度以上时，政府将发布高温预警，宣布热浪来袭。本报记者常驻印度工作，对当地这种叫做“卢”的“热浪”深有体会，当地朋友形容说，“当你把汽车停在太阳底下晒一天，启动空调时猛然吹出来的热风就很像‘卢’”，当然，“卢”比热风更强劲，“卢”也是当地暑热致死的元凶。今年夏天，本报记者感受到了热浪持续的时间比往年更加漫长难熬。数据显示，今年印度许多地区的最高气温比正常水平高出5摄氏度以上。新德里市7月1日用电量峰值达到了创纪录的7241兆瓦。

印度由于纬度较低，加之北部地区山脉阻挡了南下的冷空气，使其成为世界上最热的国家之一。据《印度时报》报道，在全球最热的15个城市中，印度就有10个。一般而言，印度高温天气是每年3月至7月，之后随着携带丰沛雨水的季风抵达印度南部，高温情况会逐渐缓解。但由于今年季风迟来，高温持续时间也比往年长。

为应对极端高温天气，印度政府已经制定了全国“应对高温行动计划”。目前，印度国家气象局与各地方邦政府卫生局合作，建立早期预警系统，并通过电信网络向民众发送高温预警和防暑降温提醒。据多家印度媒体报道，部分地方邦近日宣布延长学生暑假时间，呼吁民众在高温期间尽量留在室内，避免外出。

很多印度人也奇招百出，对抗高温。其中最有趣的莫过于普通民众的“土空调”。它的底部是一个装水的容器，还有个小水泵，水泵把底部的水输送上去浇湿边上的稻草。里面有一个风扇，风扇转动就能把稻草上的湿水汽吹出来，达到降温的效果，而且耗电量很低。

近年来，印度频繁遭遇极端高温天气，当地居民的生产生活受到严重影响。仅2018年，印度各地政府就发布了484个高温预警，远高过2010年的21个，超过5000人因此死亡。印度政府应对气候变化委员会此前表示，印度是受全球变暖影响最严重的国家之一。作为《巴黎协定》签署国，印度承诺在2030年前实现至少40%电力来自于非化石能源，并将其单位GDP碳排放量在2005年水平基础上减少约1/3。

（本报新德里7月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 17 版）

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