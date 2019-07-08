美国的垃圾难题（环球走笔）

近日，总部位于英国巴斯的全球风险和战略咨询公司梅波克洛夫出台一份调查报告，指出美国正带动全球垃圾暴增，对人类健康、环境、经济等构成严重威胁。数据显示，美国每年产生的城市固体废弃物大约2.39亿吨，平均每人产生约773千克，总量和人均量皆为全球之冠。报告显示，美国以占全球4%的人口，产生了全球12%的城市固体废弃物，人均产生垃圾量是全球平均水平的3倍多。

统计数字颇有劲爆力，现实情况也是触目惊心。在众多美国超市，人们已习惯用商店免费提供的塑料袋将商品大包小包拎走，全美一年消耗1000亿个塑料袋；在美国的宾馆和快餐厅，普遍只提供一次性泡沫餐具，餐厅垃圾桶普遍充斥着这类白色垃圾；超市和饭店里大量当天未售出的食品基本上丢弃处理，据美国农业部估算，美国人每年浪费的食物多达1330亿磅（约6000万吨），价值1610亿美元。

令情况更为糟糕的是，美国的垃圾处理能力严重不足。梅波克洛夫公司的报告指出，美国的垃圾回收率只有35%，在发达国家中表现最差，只有德国废弃物回收率的一半。该公司环境研究负责人威尔尼·科尔斯说，美国在这方面的记录很糟糕，可以看出美国的基础设施并不能够提供回收选项。美国《赫芬顿邮报》的报道指出，在美国，倾倒、填埋和烧毁依然是处理固体废物的主要方法。

垃圾处理能力的不足，暴露出行动意愿的缺失。长期以来，美国等发达国家出于对处理成本等因素的考虑，把固体废物打上“可循环利用”的标签出口到发展中国家。一边享受着生产和消费的好处，一边将回收和处理的义务“甩锅”给发展中国家，这样的模式已越来越不可持续。随着发展中国家纷纷拒收“洋垃圾”，美国各大垃圾处理站几乎堆积成山，垃圾处理成为燃眉之急。

垃圾难题已引起不少美国人的忧虑。致力于环保议题的美国智库边疆集团在一篇研究报告中写道，美国的消费习惯和垃圾处理系统浪费的是宝贵的资源，带来了严重的污染，威胁着人们的健康、环境和全球气候。要在美国建立起零浪费的循环利用经济，不仅需要生产者和消费者改变惯常做法，更需要美国联邦和州政府展示政治意愿，制定具体政策并加以落实。

仅仅做到循环利用就足够了吗？也许并非如此。梅波克洛夫公司的报告还显示，全球每年生产的约21亿吨垃圾足可填满82万座奥林匹克游泳池。正如威尔尼·科尔斯所说，人们往往认为回收是解决固体垃圾问题的良方，但事实上，减少废物的产生才是更加需要努力的方向。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 17 版）

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