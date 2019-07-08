分歧依旧，英国“脱欧”僵局难破（国际视点）

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欧盟理事会主席图斯克日前警告英国，欧盟新领导层不会改变路线，不会在与伦敦达成的“脱欧”协议上作出让步。目前竞选接替英国首相特雷莎·梅的前外交大臣鲍里斯·约翰逊和现任外交大臣杰里米·亨特均表示，他们希望就此前与欧盟反复讨论所达成的分手协议重新谈判。

有分析认为，英国内部在“脱欧”问题上分歧严重，令“脱欧”走向充满不确定性。英国新首相最终花落谁家，他将带领英国最终以何种方式结束“脱欧”僵局，成为舆论关注焦点。

英国原计划在今年3月29日“脱欧”，但因“脱欧”协议未能获得英国议会批准，“脱欧”日期被推迟至今年10月31日，同时，“无协议脱欧”的可能性依然存在。

目前最有可能接任英国首相的约翰逊及其挑战者亨特都誓言按时“脱欧”。如果获得欧洲议会批准，日前获得提名的欧盟委员会新领导人冯德莱恩将于11月1日即英国计划“脱欧”的第二天上任，届时其首要任务有可能是处理混乱的“无协议脱欧”。

“无协议脱欧”选项未被排除

英国保守党党首选举仍在进行，候选人仅剩约翰逊和亨特参与角逐。在此前的议员投票阶段，约翰逊以超过半数的投票遥遥领先，但亨特也具有一定的竞争优势。最终胜出者不仅将成为英国执政党新领导人，同时将成为肩负“脱欧”职责的新一任首相。

连日来，约翰逊和亨特加紧了“路演”的步伐，在电视辩论及各项竞选活动中纷纷表达各自主张和看法。在公众最为关注的“脱欧”问题上，亨特表示希望对当前的“脱欧”协议作出修改，并且在有望达成新协议的前提下不排除再次寻求推迟“脱欧”。亨特同时没有将“无协议脱欧”从选项中移除。

约翰逊则在“脱欧”问题上展现出更加强硬的姿态，表示无论是否有协议，都将带领英国于今年10月31日前离开欧盟，并且强调不再拖延“脱欧”日期非常重要。

“脱欧”最大的难题一直是爱尔兰边界的“备份安排”。此前“脱欧”协议在英国议会下院多次被否决，很大程度上是因为议员对“备份安排”不满，认为其有损英国的主权完整性。亨特称，“备份安排”必须做出改变，否则英国将不会接受该安排。约翰逊表示将与欧盟探讨修改“备份安排”，同时承诺不会为英国北爱尔兰地区和爱尔兰共和国设置硬性边界。但是，两人都未对北爱尔兰边界问题提出更加具体的方案。

英国财政大臣菲利普·哈蒙德日前警告保守党领袖职位的角逐者，称“无协议脱欧”可能致使英国经济损失900亿英镑。哈蒙德还进一步抨击约翰逊和亨特的开支承诺，表示在没有达成协议的情况下，“脱欧”将不会给他们的挥霍计划留下任何资金。哈蒙德还暗示，他可能会投票反对政府，以阻止英国“无协议脱欧”。

欧盟最新表态拒绝重新谈判

有分析指出，尽管两名候选人都对“脱欧”表达出坚定意愿，但由于英国内部分歧严重，无论谁当选下一任首相，都会面对诸多“脱欧”难题。

英国天空电视台报道称，无论是约翰逊还是亨特当选党魁，都面临着如何实现党内意见统一的问题。此前“脱欧”协议在议会遭到否决，部分原因也是保守党内部不团结，导致大票差落败。如果新领导人无法实现保守党党内团结，恐怕很难在“脱欧”问题上有所突破。

在此基础上，保守党作为少数派政府，还需赢得与其共同执政的北爱尔兰民主统一党的支持，这就涉及如何改变北爱尔兰边界“备份安排”，新首相能否啃动这块“硬骨头”也是未知之数。

另外，英国最大的反对党工党在“脱欧”问题上态度强硬。工党领袖科尔宾称，工党“随时准备好迎接大选”。在特雷莎·梅出任党首阶段，保守党与工党就“脱欧”问题举行过多次跨党派对话，都无法达成妥协。工党认为，英国应进行“软脱欧”，即留在欧盟单一市场内，但保守党特别是其中的“硬脱欧派”强烈反对这一主张。而工党议员人数众多，下一任首相若想顺利推进“脱欧”，或许还需与工党进行对话。

图斯克7月2日警告说，欧盟机构的人事变动并不意味着改变态度。他说，“我绝对肯定，在‘脱欧’协议上，我们机构的新领导人将与我们现在的立场保持一致。”

显然，欧盟的最新表态仍是拒绝重新谈判。法国总统马克龙最近也敦促其他欧盟成员国，不要被约翰逊和亨特的“无协议脱欧”言论吓倒，“我们不能惧怕‘无协议脱欧’。如果对‘无协议脱欧’表示抗拒，那么我们就成了对方的人质”。马克龙警告说，如果没有充分理由，比如举行大选或第二次公投，就不会再推迟“脱欧”。

“脱欧”不确定性拖累英国经济

欧洲舆论都表达了对“无协议脱欧”可能性的担忧。专家认为，“无协议脱欧”也并非一条坦途。目前，英国议会已在此前的投票中否决了“无协议脱欧”的选项，未来新首相如果强行推动“无协议脱欧”，无疑是在与议会进行抗争。特雷莎·梅也多次表示，“无协议脱欧”将严重影响英国，希望新首相以达成协议为重。

“无协议脱欧”将对英国的经济和社会发展产生严重影响，一直以来都遭到英国工商界的反对。哈蒙德表示，一个执行“无协议脱欧”政策的首相将很难维持议会下院对他的信心。

7月3日，英国市场调查机构IHS马基特公司和英国采购与供应特许协会联合发布的一系列数据显示，受世界经济放缓和“脱欧”不确定性拖累，英国经济6月或已出现萎缩。

根据最新数据，经季节因素调整后，英国6月综合采购经理人指数（PMI）为49.2，低于5月的50.7。这是自2016年7月以来，该指数首次低于荣枯线50，标志着私营部门整体商业活动出现下降。马基特经济学家威廉姆森表示，“总体而言，PMI调查显示，自2016年7月以来，英国经济首次陷入萎缩。”

6月制造业、建筑业、服务业表现全面下滑，给英国经济敲响了警钟。分析人士认为，“脱欧”不确定性和全球经济增长放缓都是拖累英国经济的重要原因。未来政治和经济的不确定性或将继续影响英国经济。

（本报伦敦7月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 17 版）

(责编：冯粒、岳弘彬)