铭记历史，让悲剧不再重演

天空飘着蒙蒙细雨。7月7日下午，日本4个民间友好团体在埼玉县埼玉市共同举行集会纪念“七七事变”82周年，反思日本侵略罪行，呼吁日本政府和民众正确认识侵略历史，呼唤日中民间友好和世界和平。

这4个民间团体分别是“日中友好8·15之会”“抚顺奇迹继承会”“不战士兵市民之会”和“关东日中和平友好会”。他们长期积极参与和开展日中民间友好活动，从1988年开始，每年都在7月7日前后共同举办反省侵华战争的集会。

“日中友好8·15之会”代表干事、94岁的冲松信夫表示，日本人应正确了解“七七事变”等历史事实，前事不忘，后事之师。“抚顺奇迹继承会”会长姬田光义表示，日本人应充分承认、反省对中国所犯下的罪行，并进行真挚道歉。“关东日中和平友好会”会长新宅久夫表示，82年前的“七七事变”给中国人民造成了深重的伤害，见证那段侵略战争历史的人越来越少。我们有责任防止那段侵略历史被忘记，必须要将历史真相传递下去。

中国驻日本大使馆公使衔参赞杨宇表示，日本军国主义发动的侵略战争，给中国人民和广大亚洲国家人民带来了前所未有的巨大灾难，日本人民也深受其害。我们应该永远铭记那段不幸的历史，共同珍爱和平、维护和平，让中日两国人民世代友好下去。

家住东京都的今村优莉是两个孩子的妈妈。她特意带着1岁和2岁的儿子来到集会现场。她对本报记者说：“我希望我的孩子以及他们的后代永远生活在安宁幸福的环境中。只有以史为鉴，才能拥有和平美好未来。”

集会现场，《一个人的抗战》《我认识的鬼子兵》《鬼子又来了》《尊严：走过半个世纪的花冈事件》等一本本记录侵华日军罪行、主张反战和平的日文图书受到了日本民众的欢迎。日本侨报社总编辑段跃中说，从2004年开始，日本侨报社把“日中友好8·15之会”的机关刊物《8·15》月刊合订成册，以系列丛书的形式出版发行，目的是为了更好地把日军侵华罪行记录下来，让更多日本民众能够了解这段历史。

日本著名历史学家、明治大学特任教授纐缬厚在集会上讲述了日本发动侵略战争的历史真相。“只有具备正确的历史认知，才能构建正确的未来。”他表示，中国人民为世界反法西斯战争的胜利作出了巨大贡献。对于每个日本人来说，都应该正视并铭记历史，让悲剧不再重演。

（本报东京7月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 03 版）

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