“中国工匠的高超技艺让我们重获希望”

经过两年修复，九层神庙得到了有效抢救性保护。图为受到多重防护的九层神庙修复现场。

本报记者 苑基荣摄

尼泊尔工匠正在对文物进行修复。

本报记者 苑基荣摄

■尼泊尔加德满都的九层神庙保护修复，是中国政府援尼震后重建的重点项目。中国文物保护工作者对文物进行“最小干预”，保障九层神庙的完整性，复原这处世界文化遗产的“魂”，让它重新焕发青春。

尼泊尔首都加德满都杜巴广场入口，脚手架和防护网遮住大部分古建筑，来自各国的游客们小心翼翼地穿行在防护通道中。

2015年4月25日的大地震，让杜巴广场的九层神庙严重受损，其修复工程是中国在尼泊尔开展的首个大规模文物援外项目。

2015年发生的大地震让尼泊尔九层神庙建筑群遭到严重损坏

杜巴广场是一处古老的皇家广场，现存10多座宫殿庭院，包括高30米的九层神庙。九层神庙是尼泊尔地标性建筑之一，是联合国教科文组织1979年公布的加德满都谷地世界文化遗产的重要组成部分。

神庙及附属建筑是马拉王朝和沙阿王朝王宫的一部分。王宫底部五层围成四合院状，四角各有高矮不一的一座角塔，塔里的木制楼梯狭小，门大多低矮，通过的时候必须低头弯腰。九层神庙正是西南角的这座。

这是一座砖木结构回字形建筑，砖墙承重，木构披檐，木雕门窗非常精致，尤其是用于支撑披檐或屋顶的斜撑，具有极高艺术价值和历史价值。

2015年发生的大地震让九层神庙建筑群遭到严重损坏，约80%的墙体变形开裂，并伴随出现墙体渗水、基础沉降、排水不畅等问题。中国文化遗产研究院现场技术人员对本报记者说，应尼泊尔政府的请求，中国政府援助九层神庙震后修复工程于2017年8月正式启动，预计工期5年。

九层神庙修复项目现场中方文物保护工作者还清晰记得，接手这项工程时，虽然大地震已过去两年，总面积5600多平方米的九层神庙得到的所有保护，还只是蒙在顶上的塑料布。当时正值雨季，神庙仅剩断壁残垣，游客无法靠近。为了完成修复工作，中方工作人员一次次冒着危险入内排查。每当下雨大家就捏一把汗，生怕在抢救性排险支护完成前出现新的损坏。

为了避免更多二次伤害，先要对建筑体进行加固和防漏水处理：无论是底基还是塔楼，全部是里二三层防护架、外二三层支撑架，封得严严实实。

令人欣慰的是，与本报记者两年前来采访时看到的情况相比，仍被多层脚手架遮挡着的九层神庙已经大变样。

全力保障神庙的完整性，复原这处世界文化遗产的“魂”

作为援外项目，中方团队的十来个人都是技术指导师和协调员。2017年开工后的抢险阶段聘了大约200人，目前仍有约100名工人和工匠在项目工地。除了克服语言障碍，沟通修复理念也是一桩要紧事。

中国建筑学大师梁思成认为，对文物“要修旧如旧，带病延年”。中方修复团队遵循这一业内广为接受的理念，对文物进行“最小干预”，全力保障神庙的完整性，复原这处世界文化遗产的“魂”。抢险阶段结束后，中方团队尽最大可能搜集、甄别、整理神庙的旧构件，分门别类做好标记，能保留的尽量保留，能利用的尽量利用。

然而，这一理念最初并不为尼方接受，他们坚持所有受损部分的修复要达到“焕然一新”“返老还童”的效果。

中方团队发现，尽管神庙外墙坑坑洼洼，近40年没有进行过修缮，看似破败不堪，其实墙体依然结实，强行拆掉重砌，不仅会使文物价值大打折扣，也会影响到整个建筑的结构安全。为了说服尼方，中方团队赶制了一面实验墙，结果显示，根据最小干预原则修复的墙面美观且不失历史感。见到这样的效果，尼方欣然同意了中方方案。

由于地震中摔坏、后期遭到损坏的构件特别多，需要根据原图纸和图片重新装配或补配构件。尼泊尔国家博物馆为中方团队辟出一块1000余平方米的场地作为木工棚，将所有散落构件运至这里初选，然后“拼图”“搭积木”，之后编号拆解，送到工地现场安装。

在“碰撞”中融合。时间长了，中尼双方在合作中越来越默契，彼此间“互相欣赏”之处也越来越多。中方文物保护技术人员发现，尼泊尔工匠拥有过硬的传统技术，经验丰富；尼泊尔工匠渐渐觉得修复文物保留其“原汁原味”也很好，甚至特意在别的地方找来不少同规格的旧瓦用于修复工作。

尼泊尔总理冒雨视察修复现场，高度肯定整体修复工程

38岁的木工班长沙卡亚从小就跟着父亲做木工雕刻，参与了尼泊尔很多寺庙的修建。他告诉记者，斜撑是尼泊尔古建筑的一大特色，有结构和装饰作用。斜撑上雕刻着的女神、怪兽、动物等，其尺寸、大小、位置都不相同，很有讲究。

一些工匠正在另一个房间雕刻，每人面前摆放了几十把大小、粗细不一的刻刀。一个巴掌大小的龙木雕，需要一位工匠雕至少七八天。

此次修复工作中，中方团队还采用了一些先进的技术手段。如邀请浙江大学文物数字化团队利用数字化技术，全面记录神庙的现状和文物历史信息，这样，这一修复工程的成果将得到可视化的阐释和共享。

中方修复工作人员在项目实施过程中不仅创新业务技术、加强质量管理，而且注重对尼方技术人员培训，总结并形成木作工艺操作规程等一系列技术文件。他们严格现场管理，建立交接制度，所有构件的进场、离场均按照规定的管理流程操作。

中方团队工作受到尼方赞扬。尼泊尔总理奥利近期冒雨视察修复现场，高度肯定整体修复工程，感谢中国政府和人民为尼泊尔震后文化遗产保护和修复作出的贡献。尼泊尔文化、旅游和民航部九层神庙博物馆馆长阿茹娜告诉本报记者：“中方团队技术精湛，进度也快，我们非常满意。中国工匠的高超技艺让我们重获希望。”尼泊尔文化、旅游和民航部考古局执行局长高塔姆非常满意工程的进度和效果，他强调：“尼中这一项目合作是值得向全世界宣介的典范。”据了解，为共享信息、交流经验，有关各方计划在加德满都召开一次研讨会，邀请联合国教科文组织代表、在尼进行文物修复的其他国家同行等，一起探讨对世界文化瑰宝的更好保护。

九层神庙又称巴桑塔布尔塔，尼泊尔语中，巴桑塔布尔意为“春天之地”。中尼文物保护工作者正在让尼泊尔九层神庙重新焕发青春。

（本报加德满都7月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 03 版）

(责编：岳弘彬)