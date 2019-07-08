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修复地震中受损的九层神庙是中国在尼泊尔首个大规模文物援外项目

“中国工匠的高超技艺让我们重获希望”

本报赴尼泊尔特派记者  苑基荣

2019年07月08日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　经过两年修复，九层神庙得到了有效抢救性保护。图为受到多重防护的九层神庙修复现场。
　　本报记者 苑基荣摄

　　尼泊尔工匠正在对文物进行修复。
　　本报记者 苑基荣摄

　　■尼泊尔加德满都的九层神庙保护修复，是中国政府援尼震后重建的重点项目。中国文物保护工作者对文物进行“最小干预”，保障九层神庙的完整性，复原这处世界文化遗产的“魂”，让它重新焕发青春。

　　

　　尼泊尔首都加德满都杜巴广场入口，脚手架和防护网遮住大部分古建筑，来自各国的游客们小心翼翼地穿行在防护通道中。

　　2015年4月25日的大地震，让杜巴广场的九层神庙严重受损，其修复工程是中国在尼泊尔开展的首个大规模文物援外项目。

　　2015年发生的大地震让尼泊尔九层神庙建筑群遭到严重损坏

　　杜巴广场是一处古老的皇家广场，现存10多座宫殿庭院，包括高30米的九层神庙。九层神庙是尼泊尔地标性建筑之一，是联合国教科文组织1979年公布的加德满都谷地世界文化遗产的重要组成部分。

　　神庙及附属建筑是马拉王朝和沙阿王朝王宫的一部分。王宫底部五层围成四合院状，四角各有高矮不一的一座角塔，塔里的木制楼梯狭小，门大多低矮，通过的时候必须低头弯腰。九层神庙正是西南角的这座。

　　这是一座砖木结构回字形建筑，砖墙承重，木构披檐，木雕门窗非常精致，尤其是用于支撑披檐或屋顶的斜撑，具有极高艺术价值和历史价值。

　　2015年发生的大地震让九层神庙建筑群遭到严重损坏，约80%的墙体变形开裂，并伴随出现墙体渗水、基础沉降、排水不畅等问题。中国文化遗产研究院现场技术人员对本报记者说，应尼泊尔政府的请求，中国政府援助九层神庙震后修复工程于2017年8月正式启动，预计工期5年。

　　九层神庙修复项目现场中方文物保护工作者还清晰记得，接手这项工程时，虽然大地震已过去两年，总面积5600多平方米的九层神庙得到的所有保护，还只是蒙在顶上的塑料布。当时正值雨季，神庙仅剩断壁残垣，游客无法靠近。为了完成修复工作，中方工作人员一次次冒着危险入内排查。每当下雨大家就捏一把汗，生怕在抢救性排险支护完成前出现新的损坏。

　　为了避免更多二次伤害，先要对建筑体进行加固和防漏水处理：无论是底基还是塔楼，全部是里二三层防护架、外二三层支撑架，封得严严实实。

　　令人欣慰的是，与本报记者两年前来采访时看到的情况相比，仍被多层脚手架遮挡着的九层神庙已经大变样。

　　全力保障神庙的完整性，复原这处世界文化遗产的“魂”

　　作为援外项目，中方团队的十来个人都是技术指导师和协调员。2017年开工后的抢险阶段聘了大约200人，目前仍有约100名工人和工匠在项目工地。除了克服语言障碍，沟通修复理念也是一桩要紧事。

　　中国建筑学大师梁思成认为，对文物“要修旧如旧，带病延年”。中方修复团队遵循这一业内广为接受的理念，对文物进行“最小干预”，全力保障神庙的完整性，复原这处世界文化遗产的“魂”。抢险阶段结束后，中方团队尽最大可能搜集、甄别、整理神庙的旧构件，分门别类做好标记，能保留的尽量保留，能利用的尽量利用。

　　然而，这一理念最初并不为尼方接受，他们坚持所有受损部分的修复要达到“焕然一新”“返老还童”的效果。

　　中方团队发现，尽管神庙外墙坑坑洼洼，近40年没有进行过修缮，看似破败不堪，其实墙体依然结实，强行拆掉重砌，不仅会使文物价值大打折扣，也会影响到整个建筑的结构安全。为了说服尼方，中方团队赶制了一面实验墙，结果显示，根据最小干预原则修复的墙面美观且不失历史感。见到这样的效果，尼方欣然同意了中方方案。

　　由于地震中摔坏、后期遭到损坏的构件特别多，需要根据原图纸和图片重新装配或补配构件。尼泊尔国家博物馆为中方团队辟出一块1000余平方米的场地作为木工棚，将所有散落构件运至这里初选，然后“拼图”“搭积木”，之后编号拆解，送到工地现场安装。

　　在“碰撞”中融合。时间长了，中尼双方在合作中越来越默契，彼此间“互相欣赏”之处也越来越多。中方文物保护技术人员发现，尼泊尔工匠拥有过硬的传统技术，经验丰富；尼泊尔工匠渐渐觉得修复文物保留其“原汁原味”也很好，甚至特意在别的地方找来不少同规格的旧瓦用于修复工作。

　　尼泊尔总理冒雨视察修复现场，高度肯定整体修复工程

　　38岁的木工班长沙卡亚从小就跟着父亲做木工雕刻，参与了尼泊尔很多寺庙的修建。他告诉记者，斜撑是尼泊尔古建筑的一大特色，有结构和装饰作用。斜撑上雕刻着的女神、怪兽、动物等，其尺寸、大小、位置都不相同，很有讲究。

　　一些工匠正在另一个房间雕刻，每人面前摆放了几十把大小、粗细不一的刻刀。一个巴掌大小的龙木雕，需要一位工匠雕至少七八天。

　　此次修复工作中，中方团队还采用了一些先进的技术手段。如邀请浙江大学文物数字化团队利用数字化技术，全面记录神庙的现状和文物历史信息，这样，这一修复工程的成果将得到可视化的阐释和共享。

　　中方修复工作人员在项目实施过程中不仅创新业务技术、加强质量管理，而且注重对尼方技术人员培训，总结并形成木作工艺操作规程等一系列技术文件。他们严格现场管理，建立交接制度，所有构件的进场、离场均按照规定的管理流程操作。

　　中方团队工作受到尼方赞扬。尼泊尔总理奥利近期冒雨视察修复现场，高度肯定整体修复工程，感谢中国政府和人民为尼泊尔震后文化遗产保护和修复作出的贡献。尼泊尔文化、旅游和民航部九层神庙博物馆馆长阿茹娜告诉本报记者：“中方团队技术精湛，进度也快，我们非常满意。中国工匠的高超技艺让我们重获希望。”尼泊尔文化、旅游和民航部考古局执行局长高塔姆非常满意工程的进度和效果，他强调：“尼中这一项目合作是值得向全世界宣介的典范。”据了解，为共享信息、交流经验，有关各方计划在加德满都召开一次研讨会，邀请联合国教科文组织代表、在尼进行文物修复的其他国家同行等，一起探讨对世界文化瑰宝的更好保护。

　　九层神庙又称巴桑塔布尔塔，尼泊尔语中，巴桑塔布尔意为“春天之地”。中尼文物保护工作者正在让尼泊尔九层神庙重新焕发青春。

　　（本报加德满都7月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2019年07月08日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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