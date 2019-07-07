原标题：探访美国南加州7.1级地震灾区：“每一天都祈祷平安”

中新社里奇克莱斯特7月7日电 题：探访美国南加州7.1级地震灾区：“每一天都祈祷平安”

中新社记者 张朔

“地震的感觉太坏了，我家里被震得一团糟，几乎所有东西都散落在地上。”当地时间7月6日下午，美国南加州科恩郡里奇克莱斯特市(Ridgecrest)居民鲍曼(Bowmen)对中新社记者说。

当地时间7月4日上午10时33分、7月5日晚8时19分，里氏6.4级、7.1级强震接连袭击南加州，震中即位于里奇克莱斯特附近，震感波及大洛杉矶地区及拉斯维加斯等地数百万人口。

记者6日驱车前往地处莫哈韦沙漠的里奇克莱斯特市。在市政大厅旁克尔·麦基社区中心的志愿者救助站内，80岁高龄的鲍曼告诉记者，这是她经历的最严重的地震，万幸没有受伤，房屋也没有太大损坏。但是，她估计还要花好几个小时才能收拾好地震后家中的满屋狼藉。

“我每一天都在祈祷，祈祷里奇克莱斯特平安，祈祷加州平安。”鲍曼说。

与鲍曼一样，不少老人、妇女和孩子在地震后来到这座志愿者救助站。宽敞整洁的大厅内，整齐摆放着数十张折叠床，几位老人正在床上休息。

41岁的救助站负责人罗伊·瓦加斯(Roy Vargas)对记者说，目前有超过370人来这里登记接受救助。7.1级地震发生当晚，80多人在救助站过夜。他们有的是因为地震损坏了房子，有的则是因为地震引发火灾而无家可归。

与救助站一街之隔，是里奇克莱斯特市一个主要的商业广场。这里的Marshalls百货商店在此次地震中受到较大破坏。6日下午，Marshalls紧闭的玻璃门上贴着因地震破坏而暂时闭店的告示，工作人员在店内进行修复和清理，以确保建筑物安全。

尽管不少商家或因地震或因恰逢周末而没有营业，当地居民特别是那些房屋受损无法回家的受灾者，基本生活仍然可以得到保障。在里奇克莱斯特市政中心，不时有科恩郡消防局等机构以及普通民众开车送来从食物到婴儿纸尿裤等各种物品。

家住河滨郡的雪莉·费尔登(Sherie Ferdon)就是其中一员。因为听说震区需要更多饮用水，6日下午，她和丈夫开车120多英里赶赴里奇克莱斯特，给救助站捐赠10箱矿泉水。

“我希望能为这里的人们提供一点帮助，更希望地震不要再来了。”雪莉说。(完)

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