原标题：法国总统府被盗 7件贵重艺术品不翼而飞

海外网7月7日电 据《巴黎人报》6日报道，巴黎警察局镇匪大队近日收到法国国家造型艺术中心6月提交的一份报告。报告中称，爱丽舍宫7件艺术品失窃，包括木制、陶制、铜制雕塑等，价值数千欧元。令警方震惊的并非涉案价值，而是失窃地点在爱丽舍宫及其外围建筑。

事实上，法国早前已发现数以千计的国有资产从总统府、总理府、国民议会、参议院、市政厅、使领馆、博物馆等地“不翼而飞”。国家审计法院发布一份惊人的报告后，法国于1997年成立国家艺术收藏委员会对此进行专门管理。根据该委员会的统计，相关失窃物品超过5万件，仅爱丽舍宫失窃物品就有上千件。由于缺乏准确文件或记录保存不善，其中很大一部分物品被认为难以找回。

另一方面，很多艺术品的“消失”并非因为管理不善，而是被盗。国家艺术收藏委员会主席让-菲利普·瓦基亚表示，截至2018年底，相关机构已就艺术品“不见”提出2300起失窃投诉，其中爱丽舍宫提出的投诉有87项，总理府马提尼翁宫自2015年以来提出的投诉约有60项。目前有900起新投诉正在处理中，将于下月提交。让-菲利普·瓦基亚强调，只有得到失窃品的完整信息，才会发起投诉。

让-菲利普·瓦基亚表示，很多艺术品已经失窃多年，一直没有引起足够的重视，警方往往更关注那些价值巨大的物品和案件。这些失窃品价值数万欧元，或许并非杰作，但具有重要的纪念价值。他同时哀叹，这些艺术品显然没有得到很好的保护，“2000年之前，我们有许多政府员工离开机构时‘顺手牵羊’拿走一些‘纪念品’。”据悉，失窃物品也包括灯具、餐具等，其中一些稍后会出现在二手网站被转售。

类似事件在法国地方政府也屡见不鲜。洛泽尔省曾曝出一位行政长官将官邸内收藏的路易十六、拿破仑三世物品据为己有。上卢瓦尔省曾有一位副省长“拿走”所在政府内的一幅画作，代之以赝品挂在原处，事件曝光后被判刑两年。

国家艺术收藏委员会方面表示，自从建立了贵重物品清单，现在这种情况越来越少，失踪物品的数量逐年下降。例如在爱丽舍宫，现在每年都会进行检查，每五年进行一次普查。“每当新官上任接管了办公室，必须签署一份贵重物品清单，并在离开时核对。”让-菲利普·瓦基亚说。(海外网-巴黎-鲁佳)

(责编：冯粒、袁勃)