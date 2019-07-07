原标题：马来西亚沙巴官方表态将严厉打击非法炸鱼行为

中新社吉隆坡7月7日电 马来西亚沙巴多位官员7日表示将采取严厉行动打击非法炸鱼行为。

马来西亚海事执法局沙巴地区负责人卡玛鲁查曼7日发布声明称，海事执法机构将和其他机构合作，加强打击使用爆炸方法在沙巴水域捕鱼的行为。

他并指，该机构自今年5月以来已在多地开展特别行动，遏制炸鱼行为。

据马新社报道，马来西亚沙巴首席部长沙菲益·阿达当日也在接受媒体采访时坦言，使用爆炸方法捕鱼在沙巴已持续一段时间。他表示，应遏制炸鱼行为，对这样做的渔民应予以严惩。

这位首席部长还认为，应调查渔民如何获得炸药制造炸弹，以利更有效解决问题。

本月5日，两名中国公民和一名当地潜水教练在马来西亚沙巴州仙本那Kulapuan岛附近海域潜水时不幸遇难。马来西亚警方已证实，这几位遇难者疑似在潜水过程中被附近渔船非法炸鱼致死。(完)

(责编：冯粒、袁勃)