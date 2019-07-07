韩媒：韩国9座书院入选世界文化遗产

【环球网综合报道】据韩联社6日消息， 朝鲜王朝时代9处主导推广性理学的教育设施以“韩国书院”(Seowon, Korean Neo-Confucian Academies)之名入选世界文化遗产。
报道称，6日在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上，“韩国书院”获准列入世界文化遗产。“韩国书院”包括9处书院，分别是荣州绍修书院、安东陶山书院、安东屏山书院、庆州玉山书院、达成道东书院、咸阳蓝溪书院、井邑武城书院、长城笔岩书院、论山遁岩书院。
世界文化遗产委员会评价称，这些书院是韩国有关性理学的文化传统流传至今的一个证据，展现了性理学理念与时俱进的历史过程，具备入选世界遗产的必要条件——突出普遍价值。
报道还称，这些书院2009年前已被列为韩国国家指定文物史迹，原型保存完好。韩国政府2015年曾申请书院入遗，但之后因国际古迹遗址理事会给出“退回重报”(Defer)意见而撤回申请。当时，联合国教科文组织国际古迹遗址理事会在给韩方的回执中说，韩国的儒家书院未能显示出与中国及日本书院有显著不同，且书院周边不属遗产范畴。
2018年1月，韩国完善申请内容后再度挑战，终于获得成果。
报道还提到，随着韩国书院成功入遗，韩国世界遗产总数增至14处，除了2007年入遗的济州火山岛与熔岩洞窟为世界自然遗产之外，其余均为世界文化遗产。
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