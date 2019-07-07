原标题：美国加州强震过后余震频繁 震中地区进入紧急状态

新华社美国里奇克雷斯特7月6日电(记者谭晶晶 檀易晓)美国加利福尼亚州南部地区4日和5日先后发生6.4级和7.1级地震，震中和附近地区遭不同程度破坏。两次强震震中所在地区圣贝纳迪诺县已经进入紧急状态。

美国地质调查局6日公布数据显示，连日来，两次强震的余震已超过3000次。鉴于震中所在地区圣贝纳迪诺县余震频繁，加州州长加文·纽瑟姆6日宣布圣贝纳迪诺县进入紧急状态，并请求联邦政府提供直接援助。

加州州长紧急服务办公室已启动运营中心“最高级别”应急措施。运营中心与联邦、州和地方应急部门及搜救人员密切合作，评估两次强震导致的损失情况。

5日发生的7.1级地震震中位于里奇克雷斯特镇东北约17公里，震源深度17公里。这次地震震中与此前一天6.4级地震震中处于同一断裂带，两地相距不远。

记者在里奇克雷斯特采访时看到，当地政府已开设医疗救助中心及一个可容纳150人的临时避难所。避难所内住有从附近特罗纳镇赶来的二三十名寻求避难者。

特罗纳距里奇克雷斯特约半小时车程，人口不足2000人，在两次强震中受损严重。目前该镇不少民众撤离至远离震中、相对安全的区域躲避余震，很多商户关门停业，一些红十字会工作人员为当地民众运送食物和水。

记者了解到，5日晚间，震中附近地区发生电力和通讯中断情况，部分地区还发生煤气泄漏及火灾，所幸未导致人员死亡和重伤。此外，震中附近的美国海军航空武器站暂时无法正常运转，所有非核心人员被安排撤离。

美国地质调查局预测，未来一周内受灾地区发生一次或多次7.1级以上地震的概率为3%。

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