阿富汗发生汽车炸弹袭击事件 至少12人死亡43人受伤

人民网讯 据俄罗斯卫星通讯社援引据阿富汗帕杰瓦克通讯社（Pajhwok Afghan News）消息，阿富汗7日发生汽车爆炸事件，一名自杀式袭击者引爆载有炸弹的卡车，造成至少12人死亡，43人受伤。据报道，遇难者中包括8名警察和4名平民。

阿富汗当地电视台Tolo News报道称，7月7日早上，阿富汗国家安全局办公室遭到袭击。一名自杀式恐袭者将载有炸弹的卡车引爆。激进组织“塔利班”宣称对此次袭击负责。（老任）

(责编：刘洁妍、杨牧)