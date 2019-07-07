阿富汗发生汽车炸弹袭击事件 至少12人死亡43人受伤

人民网讯 据俄罗斯卫星通讯社援引据阿富汗帕杰瓦克通讯社（Pajhwok Afghan News）消息，阿富汗7日发生汽车爆炸事件，一名自杀式袭击者引爆载有炸弹的卡车，造成至少12人死亡，43人受伤。据报道，遇难者中包括8名警察和4名平民。
阿富汗当地电视台Tolo News报道称，7月7日早上，阿富汗国家安全局办公室遭到袭击。一名自杀式恐袭者将载有炸弹的卡车引爆。激进组织“塔利班”宣称对此次袭击负责。（老任）
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】