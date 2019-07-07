20年来最强地震袭击加州 已发生2300多次余震

人民网旧金山6月6日电（邓圩 宫欣）自美国加利福利亚州南部连续两日发生两次强震以来，加州南部已经发生2300多次地震。根据美国地质勘探局最新数据显示，7月5日晚南加州的震级为7.1级，为南加州近20年来发生的最强地震。美国地质勘探局表示自4日6.4级地震后，5日晚8点19分发生7.1级地震，随后地震震幅更新为6.9，最终又定为7.1级。地震学家预计还会发生更多余震。目前里奇克莱斯特和圣贝纳迪诺县宣布进入紧急状态。

加州南部余震已达2300次

加州位于美国西部海岸线一带，南北长1600公里，东西宽413公里，面积42.4万平方公里，由于地域跨度太大，南加州与北加州以北纬37度线分开。习惯上人们将旧金山为核心的湾区地带称为北加州，将洛杉矶都市带称为南加州。

加州已知地质断层达数百条，超过70%的人口居住在可能发生强震的断层周边50公里内。南加州地区分布着200多条大大小小的断层，可引发5.0至7.8级不等的地震。

连续两日的地震处于同一断裂带，震中相距很近，位于加州南部城镇里奇克雷斯特附近，距离洛杉矶和周边城市约270公里，离内华达州拉斯维加斯市约380公里。周五的地震让洛杉矶及周边城市和内华达州拉斯维加斯市均有震感。

美国地质勘探局表示，自周四发生6.4级地震以来，加州南部已经发生了2300多次地震，其中有300次震级在3级或以上，这意味着它们的强度足以被感觉到，其中还有50个震级在4级及以上，这种强度的地震有足够的能量造成破坏。

据美国地质勘探局网站预测，下周发生6级以上地震的可能性为27%，发生7级地震的可能性为3％。

4日的地震是5日的前震

专家们将昨晚发生的7.1级地震与周四发生的6.4级地震进行了比较。

加州理工学院地震专家Tom Heaton说，周五晚上的地震似乎发生在周四地震的西北部。断裂长度约为10至15英里，地震持续时间约为7秒。地震比周四大得多；释放的总能量大约是周四的8倍。

当一场大地震之后紧接着发生另一场相关的、更大的地震时，地震学家把第一次地震称为前震。周四的地震就是周五7.1级地震的前震。

一些世界著名的大地震也有过前震，比如有史以来最大的地震，1960年智利9.5级地震，就在前一天同一地区发生了7.9级地震。引发福岛核灾难的2011年日本东北部地震此前也发生了前震。

余震也不罕见，事实上，它们在大地震后很常见。它们的频率和震级随时间而下降。有史以来第二大的地震，1964年阿拉斯加9.2级地震，在事后数月来曾伴随着数万次余震，地震后的前三周还有20次6.0级或更高级别的余震。

周四的6.4级里奇克莱斯特前震在周五7.1级地震前，共发生了7次4.5级或更高的地震。截止到目前，周五的地震也已经发生了15次4.5级以上的地震。

加州州长宣布紧急状态 请求联邦援助

里奇克莱斯特和圣贝纳迪诺县都已经宣布进入紧急状态。

加州州长纽森表示，他已将州紧急行动中心启动至最高水平，今天上午，他的办公室要求白宫和联邦应急管理局发布总统紧急声明，直接向里奇克雷斯特和其他受影响社区提供联邦援助。

在今天早上的新闻发布会上，加利福尼亚州紧急服务办公室主任Mark Ghilarducci表示，对于里奇克雷斯特大部分地区来说，电力已经恢复，但他同时警告说，未来几天的炎热天气和大风预报会增加野火的风险。

消防局长David Witt在今天的简报中说，里奇克雷斯特所在的克恩县没有死亡报告。不过地震导致道路出现裂缝，工作人员正在检查建筑物是否有严重损坏。

应急官员周五称，初步报告显示，周五地震造成的破坏比周四的地震更为严重。圣贝纳迪诺县消防局的一项早期评估表明，地震导致房屋移位，地基裂缝，以及某些地区的天然气泄漏。

“震动非常强烈，”周五晚间Mark Ghilarducci说，来自洛杉矶、弗雷斯诺、圣贝纳迪诺县和其他地方的100多名人员已被派往该地区，以协助清理、损害评估和医疗紧急情况。

地震来临，预警系统没反应？

周五的地震发生在当地时间晚上8:19左右，比星期四的地震范围更广，包括洛杉矶和拉斯维加斯都有震感。

里奇克莱斯特的一家酒店经理Leena Panchal回忆昨晚地震的情景，她说在地震发生后，人们在室内感到不安全，都选择留在室外。“这太糟了，我很害怕，我有两个孩子，没有人照顾我们。“

洛杉矶当地时间周五晚上8点21分，洛杉矶消防局通过其推特账户发布了地震警报。“为余震做好准备，”其推特上说。“当感觉到摇晃时：蹲下，护住，抓住！

周五的地震在洛杉矶西南125英里处也有强烈的震感，这场地震让正在进行的道奇队主场对阵圣迭戈教士队的棒球比赛一度暂停。道奇队投手简森Kenley Jansen 表示:“我还以为自己要摔倒了呢。”“我当时想是不是绊倒了?还是生病了?我跑进训练室问:“你们和我有同样的感觉吗? 然后我看到的一切都在晃动。这绝对不是一个好玩的时刻。“

除了受到地震影响，一些洛杉矶的居民还抱怨说，他们没有一个预警地震的系统起到了作用。

洛杉矶政府曾鼓励市民们在手机上安装与美国地质勘探局的网络预警传感器相关联的“ShakeAlertLA”手机地震预警软件，当5.0级或以上的地震即将来临时，该应用程序会在地震发生前几秒向用户发送通知。

自去年12月31日上线后，“ShakeAlertLA”还没有在洛杉矶发出过一次警报。

洛杉矶市政府官员表示，触发警报的门槛可能设定得太高，正在考虑调低警报值。

美国地质勘探局的科学家Robert de Groot说，洛杉矶的预警系统目前被设置为5级警报，即所谓的修正墨卡利强度等级，就是盘子摔碎，睡者惊醒的程度。Robert de Groot说最近的大地震感觉更像是4级，即悬挂的物件摆动的程度。

“将警报阈值降低到较低的震动水平有利有弊，”Robert de Groot说，“这是我们必须小心的事情。我们不想让人们一天得到三次警报后，就甚至不想再看手机。”

他说，由于余震的影响，他自己的手机从昨天起每隔几分钟就会发出一次嗡嗡声，警报都在3.5级以上。

是否还会引发强震？

目前看来，地震似乎只是局部的。但对加州来说，另一个担心的问题是这些发生在莫哈韦沙漠的地震是否会对圣安德烈亚斯断层产生任何潜在的影响？

圣安德烈亚斯断层一直是加州人最恐惧的断层，几乎贯穿整个加州，覆盖人口密集的地区。该断层曾引发1906年7.8级的旧金山大地震，导致旧金山市被毁。

地震学家表示，引起本周地震的断层系统与圣安德烈亚斯之间存在着遥远的联系。里奇克莱斯特附近的断层接近一个称为加洛克的断层，该断层最终与圣安德烈亚斯相交。

加州理工学院地震专家Tom Heaton表示，认为这两次地震会触发圣安德烈亚斯地震的想法是“非常牵强的”。

中国驻洛杉矶总领馆表示尚未接到中国公民因受灾而求助的报告。总领馆提醒领区内中国公民，注意阅读总领馆此前在馆网发布的《地震防灾应对常识》，了解相关知识，做好应对准备，留意官方信息和媒体报道，注意防范余震。领区内中国公民如需紧急求助，请及时报警并联系驻洛杉矶总领馆。

美国报警电话：911（可要求中文服务）。

驻洛杉矶总领馆领事保护与协助电话：+1（213）807-8052

也可直接致电外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心（24小时开通）：01186-10-12308或01186-10-5991 3991。

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