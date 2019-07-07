原标题：美国人口普查“纠结”国籍惹官司 遭最高法院临时叫停

就下一次全国人口普查，美国政府希望普查“公民”，增加国籍选项，触发民权团体反对，遭到最高法院临时叫停。

美国总统唐纳德·特朗普说，不排除颁布总统令。司法部5日说，将继续寻找法理依据，将国籍列入人口普查调查问卷。

【查国籍·涉利益】

美国最高法院上周裁决，暂时禁止人口普查调查国籍。特朗普说，政府正在寻找法律选项，不过，司法部没有说明正在考虑哪些选项。

美国政府已经开始着手印制人口普查调查问卷，没有列入国籍选项。

美国人口普查10年一次。美联社解读，特朗普政府首次打破自1950年以来的惯例显现其中政治分量：今后10年国会众议院席位的分配乃至国会选区的重新划定，6750亿美元联邦政府支出的分配，都关联人口普查结果。

特朗普5日说：“你需要它（了解国籍），为国会、为行政区划，有多少人？是不是公民？还有很多的理由。”

美国一些类型的行政区划依据人口分布。一些共和党人希望以有效选民人数为依据分区，而这一选项排除移民，显然对民主党不利。

人口普查局专家说，国籍调查可能致使移民躲避这次人口普查，让结果偏离实际。移民多在城市安家，在城市所获民意支持率占优势的民主党可能面临议席和预算“人财两失”，而在农村地区支持者众多的共和党自然获利。

特朗普5日离开白宫度周末前提到总统令，“这是我们正在考虑的选项之一，不是开玩笑”。不过，仅凭总统令无法否决法院裁决，只是为政府律师团队说服地区法院提供“抓手”。

美国2020年人口普查预计花费156亿美元，需要临时调动50万工作人员，现有超过42.5万人报名申请。人口普查局5月一份报告说，作为测试，已经向48万户家庭发放问卷。

【惹官司·乱节奏】

美国联邦政府执意调查国籍的做法迄今触发三起诉讼，分别由马里兰州、纽约和加利福尼亚三家联邦法院受理。

美国司法部5日正式告知马里兰州地区法院法官乔治·黑泽尔，称联邦政府不会放弃为调查国籍打官司。

“墨西哥裔美国人法律保护和教育基金”是马里兰诉讼的原告之一，基金主席托马斯·萨恩斯当天与法官、政府律师举行三方电话会议后说，政府律师还“没有得到下一步明确指示”。

美国民权联盟5日晚请求设在纽约的一家联邦地区法院彻底阻止联邦政府在明年人口普查中调查国籍。

围绕查问国籍的争论，联邦政府部门似乎跟不上特朗普的节奏，马里兰州联邦法官黑泽尔抱怨，政府信息前后不一。

按照这名法官的说法，政府2日告诉他放弃加入国籍选项，司法部和商业部暗示不调查国籍，而特朗普第二天说政府要“不遗余力”促成国籍调查。

联邦政府先前设定7月1日是问卷定稿的最后期限，迫使最高法院绕过上诉法院、直接介入纽约联邦地区法院受理的诉讼。不过，最高法院首席大法官约翰·罗伯茨与另外4名大法官看法一致，认定联邦政府的理由“看起来站不住脚”。

特朗普5日暗示，调查问卷印制完成后可以以附件形式附加国籍调查。这一设想遭到美国民权联盟投票权项目主管戴尔·何反对。

“特朗普政府反复说，调查问卷6月30日以后无法修改，”他说，“因为最高法院作出不利他们的裁决，他们就改变说法。他们不能话说两头、好处占尽”。（田野）（新华社专特稿）

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