原标题：阿拉斯加经历罕见高温 北极圈居民撑伞、抹防晒霜

美国阿拉斯加州最大城市安克雷奇4日气温达32摄氏度，创50年来最高纪录。

北极圈横跨阿拉斯加州，当地居民往年夏季穿毛夹克、戴针织帽，今年不得不抹防晒霜、撑遮阳伞。

一些气象学家认为，阿拉斯加今年夏天热得异常，一方面受高压脊影响，另一方面与气候变化相关。

【高温创纪录】

美联社5日报道，安克雷奇和其他阿拉斯加州中南部城市连续5周气温高于往年同期，安克雷奇4日气温打破一项保持了50年的纪录。

美国国家气象局4日晚在社交媒体“推特”发布消息，当天下午5时，安克雷奇国际机场气温32摄氏度，创历史新高。

这座阿拉斯加中南部城市往年7月4日的平均气温是23.89摄氏度；原先高温纪录29摄氏度，1969年创造。

国家气象局说，阿拉斯加州6月平均气温高于往常。阿拉斯加另外三座城市基奈、帕默、萨蒙王村7月4日气温要么刷新纪录，要么与纪录持平。

安克雷奇5日气温稍有回落，居民露西·戴维森带着孙辈孩子赴古斯湖畔纳凉。她告诉美联社记者，6年前买了移动式冷气机、许久不用，“今年却不间断运行”，“即便风力开到最大档位，也无法让室内气温降至27.7摄氏度以下”。

【极端天气增】

美国国家气象局气象学家比尔·路德维希告诉《安克雷奇每日新闻报》记者，阿拉斯加州“上空的巨大高压脊”导致反常高温。

在阿拉斯加大学阿拉斯加气候评估和政策中心气候专家里克·托曼看来，这轮高温既有天气因素，又以气候变化、全球变暖为大背景。海水温度升高对阿拉斯加州高温天气有影响。“今后这种极端天气事件发生的可能性越来越大。”

他说，阿拉斯加州气候变暖速度是全球变暖平均速度的两倍。“1901年至2016年，美国本土的平均气温升高1摄氏度……阿拉斯加升高2.6摄氏度。”

【生活不便利】

反常高温让阿拉斯加州居民感受诸多不便。阿拉斯加州近些年经历的高温天气推动海冰融化，继而影响社区经济和野生动物生存。

覆盖阿拉斯加州85%土地的永久冻土开始融化，对建筑物地基和野生动物栖息地产生影响；以往一些冰封河面冬天可以通行车辆，但高温近年导致冰面不够坚硬，因而无法安全行车；螃蟹捕捞受影响，原因是可供渔民用作操作平台的海上冰面不够厚实或者根本不存在；因原有比赛场地部分坚冰融化，阿拉斯加州知名“艾迪塔罗德狗拉雪橇比赛”今年不得不易地举办；因坚冰面积减少，海豹今年夏天繁殖可能受影响……（杜鹃）（新华社专特稿）

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