原标题：难民收容所遭空袭伤亡惨重 联合国呼吁利比亚停火

联合国安全理事会5日发表声明，谴责利比亚首都的黎波里附近难民收容所遭空袭，呼吁冲突双方停火并要求其他国家不要介入。

【呼吁停火】

“安理会成员强调各方有必要紧急推动冲突降级并达成停火，”声明说，“利比亚的持久和平与稳定只能经由政治方案实现。”

声明谴责的黎波里东部一处难民收容所3日凌晨遭遇空袭，对利比亚人道主义形势表达“深切担忧”。空袭致死至少53人，包括6名儿童，超过130人受伤。

美联社报道，自利比亚东部武装“国民军”4月初向的黎波里发起进攻以来，这是联合国安理会15个理事国首次一致通过声明。安理会一直难以就如何应对利比亚新一轮冲突统一立场，美国和俄罗斯4月中旬不支持一份呼吁立即停火的决议草案。

多名联合国外交官告诉美联社记者，安理会原打算空袭发生当天发表声明，但美国方面要求给予更多时间考虑。按照那些外交官的说法，5日声明改动不大。

【反对介入】

“安理会成员呼吁所有联合国会员国充分尊重（对利比亚）武器禁运，”声明说，“呼吁所有会员国不要介入冲突或采取加剧冲突的举措。”

利比亚民族团结政府获得联合国承认，受土耳其、卡塔尔支持，控制西部地区。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安5日在伊斯坦布尔会见利民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰，承诺继续支持后者，要求“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔停止“非法进攻”。土方向利比亚民族团结政府提供武器，“国民军”方面指责土方“直接”介入利比亚战事。

哈夫塔尔获得埃及、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯等国支持，控制东部和南部主要城市。各方利益交织令利比亚冲突难解。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯6月要求所有国家执行联合国对利比亚施行的武器禁运，认定非法武器经陆路、海路和空运进入利比亚，加剧冲突。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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