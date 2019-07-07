原标题：以牙还牙？伊朗官员威胁扣留英国油轮

英国海外领地直布罗陀当局的发言人5日说，直布罗陀方面正在载有伊朗原油的“格蕾丝一号”油轮上调查，暂时没有逮捕任何人。

伊朗确定国家利益委员会秘书长穆赫辛·雷扎伊同一天说，如果“格蕾丝一号”无法立即获释，伊朗方面应当考虑扣押一艘英国油轮，以示回应。

【登船调查】

直布罗陀当局一名要求不公开姓名的发言人5日说，警方和海关人员登上超级油轮“格蕾丝一号”调查，以确定货物性质和油轮最终目的地。全部28名船员仍在船上，暂时没有人被捕。

按照这名发言人的说法，船员主要来自印度、巴基斯坦和乌克兰。他们正在以目击者身份接受问话，而不是依刑事犯罪调查程序接受讯问。

直布罗陀执法机构4日在英国海军协助下扣押“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟针对叙利亚的制裁法令，向叙利亚运送原油。直布罗陀执法机构在一份声明中说，有“充分理由”相信油轮向叙利亚巴尼亚斯炼油厂运送原油。这家炼油厂是叙利亚国有企业，受到欧盟制裁。

直布罗陀位于欧洲大陆西南部伊比利亚半岛南端，面积大约6平方公里，受英国管治。西班牙1713年割让直布罗陀给英国，现在希望恢复行使对这一地区的主权。西班牙政府官员4日说，英国方面应美国政府请求扣押“格蕾丝一号”；这一说法5日遭英方否认，后者声称直布罗陀“自主行事”。

《直布罗陀纪事报》报道，除非调查期间直布罗陀最高法院延长扣押期限，否则只能扣押“格蕾丝一号”72小时。

【呼吁报复】

伊朗确定国家利益委员会秘书长雷扎伊5日在社交媒体“推特”发布文字，建议伊方考虑扣押一艘英国油轮，以回应“格蕾丝一号”遭扣押。

雷扎伊曾是伊朗伊斯兰革命卫队高级将领。他写道，如果英方不释放伊朗油轮，伊方应当扣押一艘英国油轮。

雷扎伊说，自1979年伊斯兰革命以来，伊朗“从来没有在任何斗争中（主动）挑起敌意，但是在回应欺侮时从来不犹豫”。

伊朗外交部4日召见英国驻伊朗大使，谴责英方在直布罗陀海峡非法拦截油轮，认定英方这一做法“不可接受”。

一些分析师推测，扣押油轮事件可能加剧美国与伊朗之间的对立。美国去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复和追加对伊朗制裁。美伊关系紧张今年以来不断升级，美国正寻求全面阻断伊朗原油出口，伊朗指认美国发起非法“经济战”。

油轮遭扣押前一天、即3日，伊朗总统哈桑·鲁哈尼说，如果伊朗利益无法得到保护，伊方将在7月7日以后突破伊核协议设定的3.67%浓缩铀丰度上限。（闫洁）（新华社专特稿）

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