原标题：首套S-400系统或下周运抵土耳其 或部署在安卡拉

土耳其购买的俄罗斯S-400型防空导弹系统交付在即。土耳其媒体报道，首套S-400系统7日将在俄罗斯装上飞机，预期下周由两架货运飞机运抵土耳其。就这一说法，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫5日重申，S-400系统军售在按计划落实。

土耳其新闻电视台报道，首套S-400系统下周将由货机运入土耳其，监督这一系统安装的俄罗斯技术小组8日抵达土耳其。这家电视台没有说明上述报道的消息来源。

土耳其政府至今没有公开S-400的具体交付时间，仅称在7月中旬。土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林4日告诉媒体记者，S-400将在今后数天交付。

另外，多家土耳其媒体报道，土耳其接收首套S-400后，将部署在首都安卡拉的穆尔特德空军基地。

就土耳其媒体有关S-400交付时间的报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫5日回应，说俄罗斯正在按计划落实S-400军售协议。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空系统。美国及其主导的北大西洋公约组织反对土耳其采购S-400系统，理由是这一俄制系统与北约防空系统不兼容，且S-400配备的雷达系统一旦获得与美制F-35型战机相关数据，就能够定位并追踪美国及其盟国的这种战机，致使后者难以躲避俄方攻击。

美方多次要求土方取消S-400订单，改为购买美制“爱国者”防空导弹系统，设定7月31日为土方放弃S-400的期限，威胁施行制裁、暂停向土方交付F-35战机零部件并暂停F-35项目合作，但土方坚持履行与俄方合同。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安先前表达自信，认为土耳其虽然就购买俄罗斯S-400系统与美国发生争议，但不会招致美方制裁，土美两国是“战略盟友”。（陈立希）（新华社专特稿）

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