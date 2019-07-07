德国北威州侨界共同庆祝中华人民共和国70周年华诞

活动现场（杜塞尔多夫总领馆供图）

人民网柏林7月6日电 （记者 花放） 日前，德国北莱茵-威斯特法伦州（以下简称北威州）侨界联合在州府杜塞尔多夫举行庆祝中华人民共和国成立70周年活动。总部或主要成员位于北威州的旅德侨团及当地中文学校、中资企业等各界代表逾1000人参加了本次庆祝活动。

活动组委会主席、全德华侨华人联合总会主席吴伟泽在致辞中表示， 70年是一个不平凡的历程，作为海外游子，华侨华人始终与祖（籍）国心连心，见证和参与了新中国“站起来、富起来、强起来”的伟大飞跃。全德华侨华人凝聚侨心，汇集侨力，为祖（籍）国献上诚挚的祝福，祝中国更加繁荣昌盛，祝中华民族早日实现伟大复兴的“中国梦”。作为中华大家庭的成员，全德华侨华人将继续与祖（籍）国风雨同舟，争做努力奔跑的“追梦人”。

冯海阳总领事致辞（杜塞尔多夫总领馆供图）

中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳在致辞中指出，新中国的成立，标志着中华民族的浴火重生，开启了实现国家富强、民族振兴、人民幸福的伟大新征程。70年披荆斩棘，70年风雨兼程。回望历史，我们看到的是一条中华民族从独立到富强的复兴之路，是中国人民改天换地创造人间奇迹的辉煌之路。70年艰苦奋斗的成果，也让中国赢得了世界的尊敬。

冯总领事表示，海外侨胞是新中国建设和实现中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。在中华人民共和国即将迎来70周年华诞之际，德国北威州侨界集思广益，群策群力，精心筹备了本次庆祝活动，生动体现了海外华侨华人与祖（籍）国休戚与共的鱼水深情。在活动筹备过程中，侨团、侨领、侨胞及参演单位各尽所能，各展所长，倾情投入，涌现出许多感人的故事，充分彰显了德国及北威州侨团和广大爱国爱乡侨胞的生机与活力。庆祝活动表明，国家好、民族好，大家才会好，这是所有龙的传人共有的心声。实现中华民族伟大复兴的中国梦不仅与每一个中国人的梦紧紧相连，更与世界各国人民的梦息息相通。此次庆祝活动，既是领区侨胞对祖（籍）国走向繁荣富强的由衷礼赞，也是领区侨胞继续助力中国以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界的真情告白。

庆祝活动以“我与我的祖(籍)国”为主线，通过四个篇章呈现海外华侨华人的心声与脉动。活动结束后，许多参与者久久不愿离去，他们彼此交换着共鸣：以这样别开生面的形式在海外庆祝中华人民共和国70周年华诞，极大地增强了对祖（籍）国的眷恋和热爱。他们相互抒发着心声：共同约定携手并肩，为续写人民共和国新的辉煌，为在中德人民之间架起新的友谊与合作彩虹桥而继续努力。

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